Barack Obama a háttérben Kamala Harris ellen dolgozott – állítják egy új könyvben

"Obama elnök egyáltalán nem gondolta, hogy Joe Bidennek folytatnia kellene, de azt sem akarta, hogy Kamala Harris helyettesítse Bident. Nem gondolta, hogy ő lenne a legjobb választás a demokraták számára, és hosszú ideig

a színfalak mögött azon dolgozott, hogy megpróbáljon egy mini-előválasztást, vagy nyílt kongresszust, vagy egy nyílt kongresszushoz vezető mini-előválasztást összehozni,

mert nem hitt abban, hogy Harris képes lesz megnyerni a választást" - mondta a "FIGHT: Inside the Wildest Battle for the White House" (HARC: A Fehér Házért vívott legvadabb csata) című új könyv szerzője, Jonathen Allen az MSNBC műsorában.

Kamala Harris és Barack Obama egy georgiai kampányeseményen 2024. október 25-én

Fotó: AFP/YOIMURI/KOHEI CHOJI

Allen arra is emlékeztetett, hogy Obama és az egykori first lady, Michelle Obama csak öt nappal azután jelent meg a nyilvánosság előtt Harris támogatójaként, hogy Joe Biden bejelentette visszalépését, és Harris melletti kiállását. A közbeszédben sokáig Michelle Obama is szerepelt lehetséges demokrata elnökjelöltként.

A könyvben megjelent állításokra sem Obama, sem Harris irodája nem válaszolt – írja a Fox News.