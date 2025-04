Négy férfi belovagolt egy közértbe az Egyesült Államokban – videó

Négy lovas vonult be egy louisianai Walmartba, az akcióról készült videó pedig futótűzként terjedt a TikTokon. Most mindannyian bíróság elé állnak – nemcsak azért, mert lóháton mentek be a boltba, hanem mert a helyi törvény szerint bűncselekménynek számít, ha törvénysértésről tesznek közzé videót.

Négy ember – három felnőtt férfi és egy tinédzser – ellen emeltek vádat Louisianában, miután lóháton vonultak be egy kisvárosi Walmartba Bakerben. Az eset április 8-án történt, és egy TikTokra feltöltött videó révén vált ismertté. A felvételen jól látszik, ahogy a négy lovas végigvágtat az üzleten. ‘Cutthroat cowboys’ busted after wild viral video captures them riding ‘emotional support’ horses through Walmart https://t.co/xIZvKMD5Ry pic.twitter.com/dCrzw1Atds — New York Post (@nypost) April 12, 2025 Egy másik videón az is látható, ahogy a csoport belovagol az üzletbe, majd rövid ideig az önkiszolgáló pultoknál időznek. A lovasok végül önként adták fel magukat a helyi rendőrség felszólítására. A rendőrségi szóvivő szerint Brendon Bridgewater (24), Patrick Derozan (22), Mason Webb (18) és a 16 éves fiú több kihágás miatt is felelni fog: tiltott területre való belépés és ott-tartózkodás, bűncselekmény közzététele és a közrend megzavarása miatt is vádat emeltek ellenük. Louisianában ugyanis törvény tiltja, hogy valaki egy bűncselekményt – akár élőben, akár felvételen – nyilvánosan tegyen közzé, hírnév vagy figyelem reményében. Az egyik lovas pedig mobiltelefonjával dokumentálta az eseményeket – írja a Fox News. Baker police seeking to ID horse riders who paraded through Walmarthttps://t.co/e3TVsxEqFH pic.twitter.com/BrUgSVljbv — WBRZ News (@WBRZ) April 9, 2025

