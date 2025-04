Belső piac, külső érdek: Ukrajna előjogai az uniós forrásokhoz

E téren tehát nem mást fogalmaz meg a szöveg, mint azt az európai parlamenti várakozást, hogy Ukrajna még uniós csatlakozását megelőzően váljon az Európai Unió belső piacának részévé.

1993-as létrehozása óta az Európai Unió egységes belső piaca az európai gazdasági integráció egyik legfontosabb pillére, amely az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlásán alapul, amelyekkel szemben tilos bármilyen korlátozó intézkedést meghatározni az egyes tagországokban. Éppen ezért egy tagállam EU-hoz való csatlakozása során különösen szigorú elvárások vonatkoznak arra, hogy az adott ország az EU belső piacának teljes jogú részesévé válhasson. Ezek az elvárások nemcsak gazdasági, hanem jogi, intézményi és adminisztratív feltételeket is magukban foglalnak. Ilyen például a közösségi vívmányok (acquis communautaire) átvétele, amelynek értelmében a csatlakozásra váró országnak át kell vennie az EU teljes joganyagát és hatékonyan végre kell hajtania azt nemzeti szinten.

Az Ukrajnának tett engedmények elértéktelenítik az uniós tagságot

Az uniós alapszabadságok egysége nem csupán gazdasági kérdés, hanem egy összetett jogi rendszer fenntartását igényli, amelynek keretében a tagállamok összehangoltan alkalmazzák a közös szabályokat – a fogyasztóvédelmi előírásoktól kezdve a környezetvédelmi standardokon át a munkaügyi normákig. Ukrajna jelenlegi helyzete azonban semmilyen szempontból sem felel meg ezeknek a feltételeknek. Az ország továbbra is háborúban áll, ami egy teljesen nyilvánvaló helyzet: súlyos jogbizonytalanságot és gazdasági instabilitást eredményez. A korrupció szintje magas és egyre emelkedik a Számvevőszék jelentése szerint is, az átláthatósági és ellenőrzési mechanizmusok gyengék. A jogharmonizáció hiányos, sok kulcsfontosságú ágazatban (pl. fogyasztóvédelem, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem, munkaügyi szabályok) nem teljesülnek még a legalapvetőbb uniós standardok sem. Ha Ukrajna teljes körű jogi megfelelés nélkül válna az egységes piac részévé, az gyakorlatilag a belső piac végét jelentené, ráadásul mindez Magyarország vonatkozásában hordozza magában az egyik legjelentősebb gazdasági, társadalmi és jogi kockázatot. Mivel Ukrajna számos területen – így például a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság és a munkavédelem terén – nem felel meg az uniós normáknak, termelőik jelentősen alacsonyabb költségszinten tudnák elárasztani a magyar piacot. Ez a tisztességtelen verseny nemcsak a nagyobb ágazati szereplőket, hanem különösen a magyar kis- és középvállalkozásokat hozná nehéz helyzetbe, amelyek kevésbé képesek alkalmazkodni a hirtelen megjelenő nyomott árú importhoz. Piacvesztésük elkerülhetetlen lenne, amely kihatna a foglalkoztatásra és a vidéki térségek gazdasági stabilitására is, a belső piac szabályaira tekintettel pedig lehetetlenné válna bármilyen korlátozás és védekezés az ukrán szereplőkkel szemben.