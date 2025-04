Pénteken temetik el Tolnai Ottót

A március 27-én, 84 éves korában elhunyt költőt a palicsi temetőben pénteken 13 órakor családja, barátai és tisztelői körében helyezik örök nyugalomra.

Tolnai Ottó 1940. július 5-én született Magyarkanizsán.

1955 és 1959 között a zentai magyar gimnázium tanulójaként publikálta első műveit. Az Újvidéki Egyetemen magyar nyelv és irodalom szakra járt, majd a Zágrábi Egyetemen hallgatott filozófiát.

FÁJDALOMMAL BÚCSÚZUNK 2025. március 27-én meghalt Tolnai Ottó Kossuth-díjas író, költő, műfordító, a délvidéki magyar...

Első verseskötete 1963-ban jelent meg Homorú versek címmel. Ekkor már az Ifjúsági hetilap művészeti mellékletének, a Symposionnak a szerkesztője volt Domonkos István, Koncz István és Fehér Kálmán mellett. Ebből a mellékletből indult az Új Symposion irodalmi, művészeti folyóirat 1964-ben. Tolnai Ottó 1969 és 1974 között az Új Symposion főszerkesztője volt. Ezt követően

húsz éven át szerkesztette az Újvidéki Rádió művelődési műsorait.

1966-tól 1990-ig a Jugoszláv Írószövetség tagja volt, ő volt a szervezet utolsó elnöke.

1990-től a Magyar Írószövetség tagja.

Elismerései között a Kossuth-díj mellett a Híd-díj, a József Attila-díj, a Radnóti-díj, a Weöres Sándor-díj, az Artisjus Nagydíj, a Vilenica-díj is szerepel, és megkapta a Köztársasági Elnök Aranyérme kitüntetést is. Műveit német, francia és szerb nyelvre is lefordították.