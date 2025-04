A 2016-ban a titkosítás alól feloldott, korábban szigorúan titkos CIA-dokumentumok új fényt vetnek az amerikai hírszerzés ukrajnai tevékenységére a hidegháború idején. A Wayne Madsen által elemzett iratok szerint

a CIA már 1953-tól kezdve aktív szereplője volt Ukrajna belső folyamataiba való beavatkozásnak, mégpedig olyan titkos programok révén, mint az AERODYNAMIC és annak későbbi változata, a QRDYNAMIC.

A dokumentumok tanúsága szerint a CIA célja nem pusztán a Szovjetunió gyengítése volt, hanem az ukrán nacionalista mozgalmak – köztük a náci kollaboráns Stepan Bandera követőinek – támogatása is.

Az akciók kezdetben félkatonai jellegűek voltak: fegyvereket, kiképzést és kommunikációs eszközöket juttattak el ukrán ellenállóknak, valamint ügynököket dobtak le Szovjet-Ukrajna területére, akik kapcsolatot tartottak a helyi földalatti szervezetekkel.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az AERODYNAMIC később egy pszichológiai hadviselési programmá változott. A CIA egy manhattani fedőcéget, a Prolog Research and Publishing Associates-t hozott létre, amely ukrán nyelvű, szovjetellenes propagandaanyagokat gyártott és csempészett vissza Ukrajnába.

A „Prolog” magazin mellett röplapokat, hangkazettákat, és egyéb underground kiadványokat is terjesztettek. A CIA külön személyes ügynökhálózatot – az AECASSOWARY-kat – működtetett New Yorktól Münchenig. A CIA dokumentumai azt mutatják, hogy az AERODYNAMIC a Richard Nixon-kormányzaton keresztül 1970-ig folytatta működését.

A dokumentumok alapján az 1980-as évekre a QRDYNAMIC program globálissá vált: a keleti blokk mellett Kínára, Közép-Ázsiára és még Afganisztánra is kiterjedt. A dokumentumok Soros György nevét is említik, akinek szervezetei – például a Helsinki Watch Group – is kapcsolatba kerültek a CIA ukrajnai műveleteivel.