CIA, NATO és titkos bázisok: így irányították Ukrajnát az amerikaiak

A The New York Times véleménye szerint rossz irányba vitte el a háború menetét az is, hogy Zelenszkij ukrán elnök gyakran egyedül és pillanatnyi PR-érdekek miatt, katonailag rossz döntések sorát hozta meg, miközben az ukrán tábornoki karon belül és sokszor az ukrán és az amerikai katonai vezetők között is személyes ellentétek nehezítették a mindennapi együttműködést.