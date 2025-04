Nagyszabású koncertre készül Dave Stewart a Papp László Arénában

Emlékszel még az ikonikus Sweet Dreams, Here Comes the Rain Again vagy There Must Be an Angel dalokra, amik örökre beleégtek a poptörténelembe? Most itt az idő, hogy élőben hallgasd meg őket, egy igazán különleges, látványos, energiával teli koncerten.

Dave Stewart, a Eurythmics társalapítója és zenei mozgatórugója, nyári turnéjuk keretén belül 2025. július 29-én a Papp László Budapest Arénában ad nagyszabású koncertet – Vanessa Amorosi vendégszereplésével! A klasszikus dalok új hangzásban, friss látványvilággal, modern erővel kelnek életre és természetesen Annie Lennox szelleme is velünk lesz, hiszen minden dalban ott van a közös örökségük lenyomata, amit együtt írtak, alakítottak és tettek sikeressé. Dave Stewart

„Ő a zenészek zenésze.” – Rolling Stone „Egy robbanékony zenész. Captain Dave álmodó és rettenthetetlen újító, a legmagasabb szintű vízionárius. Kívülről szelídnek tűnik, de belül egy dübörgő, elemi erő, misztikus, mégis érzékeny az alkotás izzó vasainál.” – Bob Dylan

Több mint négy évtizedes karrierrel és világszerte 100 milliónál is több eladott albummal a háta mögött, a díjnyertes énekes, dalszerző, zenész, producer és a Eurythmics társalapítója, Dave Stewart a popzene történetének egyik legnagyobb tiszteletben álló és legsokoldalúbb alkotója. Stewart a legendás Annie Lennox-szal közösen írta és producálta a Eurythmics minden albumát. Emellett producerként és dalszerzőként közreműködött olyan ikonokkal, mint Bob Dylan, Mick Jagger, Tom Petty, Gwen Stefani, Damian Marley, Stevie Nicks, Daryl Hall, Bryan Ferry, A.R. Rahman, Katy Perry, Sinead O’Connor, Aretha Franklin, Al Green és Joss Stone – és még sok más művésszel. „Ő az én hősöm.” – Stevie Nicks Április 12-én Dave Stewart megjelenteti a DAVE DOES DYLAN című albumot, egy 14 dalból álló tisztelgést Bob Dylan előtt, aki egykor így nyilatkozott róla: „álmodó és rettenthetetlen újító.” Ez a lemez limitált példányszámú, kizárólag bakeliten megjelenő kiadásként lát napvilágot a Record Store Day alkalmából, és a Surfdog Records terjesztésében lesz elérhető a független lemezboltokban. A DAVE DOES DYLAN szellemisége és hangzásvilága élő, vágatlan felvételekre épül. Az albumon csak Dave Stewart hallható énekkel és gitáron, minden dal egyetlen felvételben rögzítve, szerkesztés nélkül. Ezek az inspirált feldolgozások Dylan dalait idézik meg, amelyeket Stewart már fiatal kora óta nagy becsben tart.



Nemrég Stewart és Joss Stone közösen jegyezték az új musicalt, „The Time Traveler’s Wife”, amely 2023 októberében nyílt meg London West End negyedében, az Apollo Theatre-ben. 2022-ben Stewart bemutatta Ebony McQueen című alkotását – ez az egyik legnagyobb szabású, legszemélyesebb és legambiciózusabb műve, egy félig önéletrajzi musical mese, amely a zenéről, a felnőtté válásról, megszerzett bölcsességről és az igaz szerelem megtalálásáról szól – arról a lányról, aki a szomszéd házban lakik. Az elismert album 2023-ban jelent meg, a filmváltozat előkészületei pedig már folyamatban vannak. Emellett Stewart nemrégiben befejezte „Who To Love” című különleges zenés rövidfilmjét, amelyet az olasz Mokadelic zenekarral és a neves színésznővel, Greta Scarano-val közösen készített. A film világpremierje a 2023-as Római Filmfesztiválon volt.

Dave Stewart munkássága számos rangos díjat hozott számára: több mint ötven ASCAP és BMI díj, négy Ivor Novello-díj a „Legjobb Dalszerző” kategóriában, négy BRIT Award „Legjobb Producer” díjjal, köztük egy Életműdíj, továbbá Golden Globe és GRAMMY elismerés. A Eurythmics „Sweet Dreams (Are Made of This)” című dala nemrég bekerült a GRAMMY Hall of Fame-be, valamint az Amerikai Kongresszusi Könyvtár Nemzeti Hangfelvétel Regiszterébe, történelmi és művészi jelentősége miatt.

Dave Stewart és Annie Lennox 2020-ban kerültek be a Dalszerzők Hírességek Csarnokába, ahol St. Vincent avatta őket. Az eseményre 2022-ben került sor. Ugyanebben az évben a Rock & Roll Hírességek Csarnokába is beiktatták őket U2-s The Edge méltatása mellett, a zenére gyakorolt mély hatásuk elismeréseként. Mindkét ünnepélyes beiktatáson a Eurythmics felejthetetlen fellépéssel koronázta meg az eseményt.

Stewart 2023 novemberében indította el „Sweet Dreams 40. évfordulós turnéját” az Egyesült Királyságban és Európában. A zene mellett Dave Stewart elismert film- és televíziós producer (ő a készítője többek között az NBC Songland című dalíró versenyműsorának), író, fotográfus, előadó és vállalkozó. 2010-ben megalapította a Dave Stewart Entertainment (DSE) nevű médiavállalatot, amelyet a Los Angeles Times „a jövő médiacégének” nevezett. A DSE keretében Stewart zenét, filmet, televíziós műsorokat, könyveket, színházi produkciókat és új médiatartalmakat hoz létre – mindig szenvedéllyel és műfajokon átívelő látásmóddal. 1990-ben Dave Stewart megbízta a híres zenés dokumentumfilm-rendezőt, Robert Mugge-t és a neves zenei tudóst, Robert Palmer-t, hogy kutassák fel a Mississippi-delta és a North Mississippi Hill Country legjobb vidéki blues előadóit. Az elkészült film, Deep Blues, mély tisztelettel adózik a régió gazdag zenei öröksége előtt. A Los Angeles Times kritikusa, Michael Wilmington így írt róla: „Olyan film, amit egyetlen bluesrajongónak, popzenei érdeklődőnek vagy amerikai népművészet iránt érdeklődőnek sem szabad kihagynia… bepillantás a nemzeti lélek mélyére.”

Dave Stewart a Bay Street Records alapítója és tulajdonosa, ahol együtt ír és producál új tehetségekkel és legendás előadókkal egyaránt, egyedi, boutique kiadóként működve.

„Imádom Dave szenvedélyét a zenekészítés iránt.” – Mick Jagger „Mindenhez ért, és mindenben mester.” – The Sunday Times

A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, amelynek mottója:

„A Földünk védelme érdekében minden általunk megrendezett koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználás adataiból kiszámítjuk az adott események ökológiai lábnyomát. Az eredmény alapján pedig annyi fát ültetünk Magyarországon, amely képes ezt az ökológiai lábnyomot ellensúlyozni.”

