Söpör a Trump-tornádó: így változtatta meg a világot az új amerikai elnök első 100 napja

– Donald J. Trumpot, aki második elnöki ciklusát tölti, éppen 100 napja iktatták be újra hivatalába. Mennyire váltotta be az elnök a benne bízók reményeit?

Az amerikai politikában az 1930-as évek, Franklin Delano Roosevelt első ciklusa és a New Deal óta különös jelentősége van az első 100 napnak. Ez a „mézeshetek” időszaka, ilyenkor van lehetőség az új elnöki ciklus főbb irányvonalainak lefektetésére, ekkor hagyományosan a politikai osztály és a közvélemény is több türelemmel viseltetik az újonnan beiktatott elnök iránt.

Az amerikai választók számára a 2024-es elnökválasztás során a két legfontosabb kérdés a bevándorlás és azzal összefüggésben a határvédelem, valamint a gazdaság volt.

A határvédelem terén komoly előrelépések történtek, megerősítették a határt, jelentősen csökkent az illegális határátlépések száma, és lassan elkezdték a bűncselekmények miatt elítélt migránsok, bandatagok deportálását. Ez megosztja az amerikai közvéleményt, de a republikánus szavazók magas többsége (egy áprilisi közvélemény-kutatás szerint 84%-uk) támogatja ezt a politikát. A gazdaság terén viszont még a republikánus szavazók között is sokan érzik úgy, hogy Trump nem feltétlenül jó úton jár, tartanak a vámháborútól, és azt szeretnék, ha a Trump-kabinet inkább az infláció letörésére fókuszálna.

Donald J. Trump 2024. július 13-án

Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Összességében azonban a republikánusok 86%-a pozitívan ítéli meg Trump eddigi munkáját.

– Hogyan értékelhetik az elnök ellenségei és ellenfelei, illetve a politikailag másként gondolkodó amerikaiak Trump eddigi elnöki tevékenységét? Volt okuk félni Trump győzelmétől?

Trump rendkívül megosztó politikus, ahogy ez várható is volt, a demokrata szavazók körében nagyon népszerűtlen, 93%-uk negatívan vélekedik eddigi elnökségéről. A Demokrata Párt berkein belül jelenleg zűrzavar uralkodik, láthatóan előtérbe kerülnek a radikálisabb szereplők, és a mértékadó politikusok közül is sokan ilyen hangot ütnek meg. A demokrata képviselők néhány napja ülősztrájkot tartottak a Trump-féle költségvetés ellen a Kapitólium lépcsőin, és egyes politikusok már most az elnök közjogi felelősségre vonására leváltására irányuló indítvány (impeachment) esetleges beadásáról beszélnek. Politikai ellenfelei és a fősodratú média autoriter hatalomgyakorlásról, diktatúra kiépítéséről beszélnek. Eközben Trump legelkötelezettebb hívei azt várják, hogy az elnök határozottabban lépjen fel ellenfelei ellen, felelősségre vonást követelnek, például az FBI berkein belül.