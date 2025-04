Donald Trump nekiment a Magyarországon is aktív balliberális bírói aktivizmusnak

A Trump-adminisztráció a történtek hatására sürgősségi kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Fellebbviteli Bíróságához, hogy avatkozzon be az ügybe, továbbá a múlt héten felszólította a Legfelsőbb Bíróságot is, hogy oldja fel a bírói tiltást az illegális bevándorlók kitoloncolásával szemben az Alien Enemies Act értelmében.