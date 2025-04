Még a nyár előtt katonákat küldene Ukrajnába az Európai Bizottság egyik tanácsadó szervezete

A European Policy Centre (EPC), az egyik legbefolyásosabb brüsszeli agytröszt honlapján tették közzé a szervezet két elemzőjének »Coalitions of the willing must be deployed to Ukraine before the summer« című véleménycikkét, amelynek megjelenését az Európai Unió társfinanszírozta.

A véleménycikkben a szerzők amellett érvelnek, hogy a hajlandók koalíciójának ukrajnai bevetése egy jövőbeni tűzszünet előtt nemcsak szükséges, de az egyetlen járható út Ukrajna biztonságának megerősítéséhez és a tárgyalási pozícióinak javításához. Ha kellő támogatás nélkül marad, akkor az ukrán ellenállás összeomolhat. Tűzoltó egy rakétacsapást követően az ukrajnai Szumiban

Fotó: AFP/Roman Pilipey A szerzők úgy látják, hogy a hajlandók koalíciójának koncepciója már nem csupán elméleti lehetőség, hanem egyre inkább konkrét, strukturált védelmi eszközként jelenik meg Ukrajna támogatásában. Az orosz agresszió fokozódása, különösen a civil és az energetikai infrastruktúrák elleni támadások, sürgetővé teszik a koalíciók gyors felállítását. A túlzott kockázatkerülés Moszkva számára gyengeségként jelenik meg, és eszkalációra ösztönöz. A koalícióknak nem csak az a célja, hogy a tűzszünethez szükséges feltételeket megteremtsék, de hiteles elrettentő erőt is képviselnek Oroszország további eszkalációs lépéseivel szemben. Míg az érdemi béketárgyalások távolinak tűnnek, jelentősen megnőhet annak a valószínűsége, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítsék azon elrettentő eszköz jelenléte miatt, amit a koalíciók képviselnek. Szerintük a nyári orosz offenzíva közeledtével a katonai segítség sürgős és kiemelt prioritás. A koalíciók mielőbbi telepítése létfontosságú Ukrajna túlélése és az európai biztonsági rend szempontjából. A szerzők a koalíciók főbb feladatait önálló fejezetek alatt fejtik ki. Ezek nagy vonalakban: az ukrán erők háttértámogatása, a kritikus infrastruktúra védelme, valamint képzési támogatás köré összpontosulnának. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Ukrajnát támogató országok párizsi csúcstalálkozójáról nyilatkozik Kijevben, 2025. március 28-án (Fotó: MTI/EPA)

Fotó: - / MTI/EPA A szerzők szerint a koalíciók megvalósítása a politikai elszántság bizonyítéka volna, ami az jelzi, hogy a Nyugat képes és hajlandó fellépni még teljes konszenzus nélkül is. A megfelelően kalibrált, nem harcoló szerepkörű koalíciók révén nemcsak Ukrajna védelme erősödne, hanem a Nyugat értékes tapasztalatokat szerezhetne a modern hadviselés természetéről, ami elengedhetetlen egy potenciálisan szélesedő konfliktus esetén.

