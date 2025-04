Ez a cég mobilstopot alkalmaz munkaidőben – mutatjuk, hogy reagáltak a dolgozók

A salzburgi székhelyű Fahnen Gärtner nevű cégnél a privát okostelefonok munkaidőben tabunak számítanak - írja a Heute.

A mintegy 100 főt foglalkoztató vállalat nem egy egyszerű késztetésből hozta meg ezt a döntést, hanem a tapasztalataik azt mutatták, hogy erre valóban szükség van.

Körülbelül 15 évvel ezelőtt egy gyakornok keltette fel a figyelmüket, mert ő szinte függött a telefonjától. Akkoriban kezdtek intenzíven foglalkozni az efféle viselkedés kérdésével.

Azóta a „Fahnen Gärtner”-nél az a szabály, hogy a telefonokat munkakezdéskor a szekrénybe kell tenni. Ennek ellenére senki nem beszél kifejezetten tiltásról. Inkább az oktatáson és a kommunikáción van a hangsúly – még akkor is, ha az addiktív viselkedés nyilvánvaló.

Az alkalmazottak 80 százaléka támogatja a kezdeményezést: „Ha tudod, hogy melletted van a mobilod, hajlamos vagy időnként rápillantani. Ha nincs ott, akkor egyszerűen jobban koncentrálsz a munkádra” – mondta az egyik alkalmazott a ServusTV-nek. Egy másik hozzátette: „Így tényleg sokkal jobban érzed magad fejben”.

Márciusban arról számoltunk be, hogy betiltják a mobiltelefonok használatát az ausztriai iskolákban is. Előtte Dániában jelentették be ugyanezt.

Magyarország volt a tizenegyedik európai ország, amely korlátozza az iskolai mobilhasználatot. A kormányéhoz hasonló döntések születtek nagyon sok országban, többek között Hollandiában és Görögországban is.