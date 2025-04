Két rab is megfojtotta a feleségét az egyik kaliforniai börtönben

Négy hónap különbséggel két nőt is megfojtott a férje az egyik kaliforniai börtönben, amikor a nők házastársi látogatásra érkeztek hozzájuk. A jó magaviseletű fogvatartottaknak lehetőségük van időnként látogatót fogadni, akivel 30-40 órát is eltölthetnek egy külön apartmanban. Mindkét férfi erőszakos bűncselekményért került börtönbe, ezért a család most a börtönt okolja.

Tavaly júliusban megfojtották a 47 éves Tania Thomast, miközben meglátogatta férjét egy kaliforniai állami börtönben – írja a People. A tettes nem más volt, mint a nő férje, aki életfogytiglani börtönbüntetését tölti gyilkossági kísérlet miatt. Felesége halála miatt nemrég emeltek vádat ellene gyilkosság vádjával. Négy hónappal később, a 62 éves Stephanie Dowellst is megfojtották, miközben ugyanabban a létesítményben látogatta meg férjét. Dowells férjét eredetileg négy férfi meggyilkolásáért ítélték el az 1990-es években életfogytiglani börtönbüntetésre, feltételes szabadlábra helyezés nélkül. A halottkém elmondta, hogy a nő halálát emberölésnek minősítették, de még vizsgálják, mi okozta pontosan a halálát. Woman strangled to death during conjugal visit with murderer husband https://t.co/Se408htgWQ — Bo Snerdley (@BoSnerdley) March 21, 2025 A hatóságok szerint egyes rabok jogosultak családi látogatásokra, amelyek a börtön területén lévő apartmanszerű létesítményekben zajlanak. Ezek 30-40 órán át tarthatnak. Csak azok jogosultak házastársi látogatásra, akik tartósan jó magaviseletet tanúsítanak és megfelelnek a program meghatározott követelményeinek. Ezek a látogatások a pozitív családi kapcsolatok és a sikeres rehabilitáció támogatására szolgálnak – nyilatkozta a minisztérium. Mindkét nő családja azt szeretné, ha megváltozna a jogosultság azoknál, akiknek engedélyezik a házastársi látogatásokat. Úgy vélik, sem Thomas férjének, sem Dowells férjének nem lett volna szabad látogatásokat engedélyezni, mert erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el őket. Valamit tenni kell, és ezt már két gyilkossággal ezelőtt meg kellett volna tenni. Ezt meg lehetett volna akadályozni – mondta Thomas unokatestvére, akit nagyon megrázott az eset. Dowells fia is úgy véli, hogy ezeknek a látogatásoknak, bármennyire is van felügyeletük, még szigorúbb keretek között kellene megtörténnie. A házaspárok magukra vannak hagyva az apartmanban 30-40 órán keresztül, és bár valóban kell biztosítani lehetőséget az intim együttlétekre, ez a két eset azonban azt jelzi, hogy sokkal szigorúbban kellene mérlegelni, kinek járhat ez a kedvezmény és kinek nem. Azt akarom, hogy vállaljanak némi felelősséget ezért – mondta Dowells fia, a 28 éves Armand Torres. A férfi szerint ezek az esetek példaként szolgálhatnak más fogvatartottak előtt, főleg ha lényeges következmények nélkül maradnak.

