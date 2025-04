Mi történik Ferenc pápa halála után? A Vatikán-szakértő válaszolt az Origónak

– Nemrég bejelentették Ferenc pápa halálhírét. Mi történik ezekben az órákban a Vatikánban?

– Péter apostol székének megüresedésével – a Szentatya halálával – beállt a „széküresedés”, azaz a „sede vacante” állapota. Jelenleg különleges jogrend van érvényben a Vatikánban, amelynek fókuszában az áll, hogy minél hamarabb új vezetője legyen a Katolikus Egyháznak. Természetesen ilyenkor is elsődleges fontosságú az elhunyt pápa iránti kegyelet is: hetek óta milliók imádkoztak Ferenc pápáért szerte az egyházban. Ez így van rendjén: már Péter apostolért is imádkozott az egyház, a hívek, amikor elfogták őt Jeruzsálemben – erről az Apostolok Cselekedeteiben is olvashatunk.

A Szentszék vezetésének feladata és a Vatikánvárosi Állam irányítása – a főhatalom – a pápa halálával ideiglenesen a bíborosok 252 tagú testületére, az általános kongregációra száll. A pápa által korábban kinevezett főtisztviselők, a Római Kúriának az egyes dikasztériumait vagy főhivatalait vezető bíborosok és nem bíborosok megbízatása ilyenkor automatikusan megszűnik, és a helyetteseik viszik tovább a napi ügyeket.

A bíborosok a széküresedés beálltának bejelentésével elkezdenek gyülekezni a Vatikánban, ilyenkor a világ minden tájáról megérkeznek hosszabb-rövidebb időn belül. A bíborosoknak ez az általános gyűlése mindenekelőtt arról hoz döntést, hogy mikor és hogyan rendezzék meg a pápa temetését.

Ferenc pápa

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A széküresedés beálltát követő időszakot Szent II. János Pál pápa 1996-ban elfogadott, Universi Dominici Gregis kezdetű apostoli rendelkezése szabályozza. Ez külön szertartásrendet ír elő a pápa temetésére, illetve a konklávéra, tehát az új pápa megválasztására is. A római pápa temetési szertartásrendjét, az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis-t Ferenc pápa tavaly módosította, tovább egyszerűsítette.

– Ferenc pápa új, egyszerűbb külsőségeket írt elő a pápák temetésével – így a sajátjával – kapcsolatban is. Miben lesz más Jorge Mario Bergoglio ravatala, mint – mondjuk – az emeritus pápáé, XVI. Benedeké volt?

– Ferenc pápa halottas ágynál az orvosok minden bizonnyal megállapították a halál beálltát, a jogi megállapítást pedig a camerlengo bíboros, a bíborosi kollégium kamarása tette meg, a pápai szertartásmester jelenlétében. Ilyenkor kiállítják az orvosi szakvéleményt is, amelyben az áll, hogy meghalt a pápa, miben halt meg és hány órakor. Ez utóbbi azért releváns, mert ekkortól kezdve áll be a már említett rendkívüli jogrend. A pápa közvetlen munkatársai, a familiárisok imádsággal kísérik szinte az összes mozzanatot: felöltöztetik fehér reverendába, majd a pápai palota kápolnájába viszik, és megkezdődik az imádság a ravatalánál. Ezt követően – és ez már a most elhunyt pápa újítása volt – az egyházfőt koporsóba helyezik, pápai liturgikus viseletben. Ferenc pápa immár nem hármas koporsóban nyugszik, ahogy elődei – két fa- és egy ónkoporsóban –, hanem kettős, ón- és fakoporsóban. A pápa testét innen szállítják át a Szent Péter-bazilikába, a főoltár elé, Szent Péter sírjához. Megkezdődik a nyitott koporsós, nyilvános ravatal – a koporsó miatt ez új mozzanatnak számít –, ahol a római nép és a világ minden részéről odasereglő hívek is leróhatják kegyeletüket. A temetés bíborosok által kitűzött időpontját megelőző este az elhunyt pápa arcára selyemkendőt terítenek, a koporsóba belehelyezik pápaságának érmeit és a pápaságát összefoglaló jegyzői okiratot, majd lezárják a koporsót. Természetesen minden lépésnek megvan a maga liturgiája könyörgésekkel, imádságokkal, énekekkel.