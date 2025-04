Visszatér Ferenc pápa: húsvét alkalmából különleges programmal készül a Vatikán – videó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Ferenc pápát március 23-án, vasárnap engedték ki a római Gemelli kórházból, és jelenleg a Casa Santa Martában lévő rezidenciáján lábadozik. A pápa egészségi állapota továbbra is javulást mutat – közölte péntek reggel a Szentszéki Sajtóiroda. A Szentatya mozgással és a légzéssel kapcsolatos fizikoterápiára jár, és egyre kevésbé van szüksége oxigénpótlásra.

A vérvizsgálatok eredménye jó, és a pápa remek hangulatban van

– közölte a szóvivő. A Szentatya egészségi állapotáról várhatóan április 15-én, kedden osztanak meg legközelebb információt – írja a Vatican News.

Ferenc pápa egészsége fokozatos javulást mutat

Fotó: GODONG / Robert Harding RF

Húsvéti sorozattal jelentkezik a Vatikán

A húsvéti ünnepre időzítve a Vatikán ismét műsorra tűzi Az evangéliumok arcai (The faces of the Gospels) című, 18 részes sorozatot, amelyet a Kommunikációs Dikasztérium készített az Apostoli Könyvtárral, a Vatikáni Múzeumokkal és az olasz közszolgálati műsorszolgáltatóval együttműködésben. A sorozat eredetileg 2022 húsvétján jelent meg.

A sorozatot Ferenc pápa narrálja és Jézus életének kulcsfontosságú találkozásairól elmélkedik – írja a Vatican News.

Egy olyan időszakban, amikor a pápa éppen lábadozik, és ritkábban hallhatjuk a hangját, ez a sorozat lehetőséget ad arra, hogy újra halljuk őt, és elmélyedjünk tanításaiban, amelyekben Jézusról beszél

– mondta Andrea Tornielli, a Vatican Media szerkesztőségi igazgatója.

Az első rész Mátéval, a vámszedővel kezdődik:

Angol felirat is elérhető.