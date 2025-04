Ki lehet a következő pápa? Erdő Pétert a szakértők és a fogadóirodák is esélyesnek tartják

Legfeljebb 20 napon belül elkezdődik a konklávé

Jelenleg különleges jogrend van érvényben a Vatikánban. Érszegi Márk Aurél Vatikán-szakértő az Origónak adott korábbi interjújában azt mondta, a konklávé időpontját a bíborosok jelölik ki.

„A fő rendelkezés, hogy erre legalább 14, de legfeljebb 20 napot kell várni a széküresedés beálltától számítva, annak érdekében, hogy mindenki odaérhessen, akinek kell. A konklávén csak a 80 évesnél fiatalabb bíborosok vehetnek részt – vagyis azok, akik a széküresedést megelőző napig nem töltötték be a 80. életévüket. Mindazonáltal a 80 év feletti bíborosokra is fontos feladat hárul a pápaválasztás előkészítésében, az általános gyűléseken, ahol egyebek mellett az egyház aktuális helyzetét és azt is megvitatják, milyen személy lenne az, aki megfelelő válaszokat tudna adni a jelenlegi kihívásokra” – mondta el lapunknak Érszegi Márk Aurél, aki szerint a legfontosabb kérdése az a pápaválasztásnak, hogy ki az, aki a mostani helyzetben a legalkalmasabb lenne az egyház vezetésére?

Az esélyes jelöltek között emlegetik – a 2013-as konklávéhoz hasonlóan – Erdő Pétert is.

Érszegi Márk Aurél lapunknak felsorolta azokat a tényezőket, amelyek növelhetik a konklávén Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek esélyeit.

„Erdő Péter bíborost valóban esélyesnek, de inkább úgy fogalmaznék: nagyon alkalmasnak, sőt kívánatosnak tartják a pápaságra, ismertsége, elismertsége, tekintélye és kánonjogi szaktudása, teológiai tisztánlátása miatt is. Ezek mind olyan tényezők, amik sokat nyomhatnak a latba a konklávén résztvevő bíborosok körében – mondta az Origónak a Vatikán-szakértő.

Erdő Péter azonban nemcsak szakértők, hanem a fogadóirodák szerint is esélyes lehet arra, hogy megválasszák a katolikus egyház fejének.

A fogadóirodák szorzóit (odds-ait) hasonlítja össze az Oddschecker oldal, ahol szintén találkozhatunk Erdő Péter nevével.