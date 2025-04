Különleges márványból készül Ferenc pápa síremléke

A pápa sírja olyan egyszerű lesz, amilyen egyszerű az élete volt.

Azt akarta, hogy szerény és egyszerű legyen

– mondta el a főpap az Il Messaggero című olasz napilapnak.

A síron csak a neve áll majd: Franciscus. A síremlék a Liguriából, a pápa észak-olaszországi őseinek régiójából származó márványból készül.

Makrickas felidézte azt a beszélgetést, amelyet halála előtt a pápával folytatott végső nyughelyéről. Elmondta, hogy ő rögtön a Santa Maria Maggiore-bazilikát javasolta neki, de Ferenc pápa először azt válaszolta, hogy a pápákat a Szent Péter-bazilikában temetik el.

Egy hét múlva azokkal a szavakkal hívott vissza, hogy a Szűzanya azt mondta neki: itt az ideje, hogy előkészítsd a sírodat. És csak annyit kért tőlem, hogy keressek egy helyet a sírnak, mert ebben a bazilikában akar nyugodni. A próféta szólt belőled – emlékezett a pápa szavaira Makrickas.

Ferenc pápa áthelyezése a Szent Péter bazilikába - Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A pápa végrendeletében arról is rendelkezett, hogy síremlékének költségeit adományból fedezzék.

Nem ismerem ezt a jótevőt. A pápa csak annyit mondott nekem a síremlék költségéről, hogy van egy ember, aki ezt a gesztust meg akarja tenni. Úgy vélem, ez korábban még nem fordult elő.

Azt hiszem, ő az első pápa a történelemben, aki maga fizette a sírhelyet, vagy legalábbis maga tervezte így el

– mondta Makrickas.

Ferenc pápa sokszor imádkozott a Santa Maria Maggiore-templomban. Odalátogatott a pápává választását követő napon is. Megválasztása estéjén bejelentette, hogy a Szűzanya közbenjárására bízza a római egyházmegyét. Minden külföldi útja előtt is imádkozott a bazilikában lévő Szűz Mária-képénél, legutóbb pedig virágvasárnap előestéjén.

A Vatikán húsvéthétfőn jelentette be, hogy 88 évesen elhunyt Ferenc pápa. A Szentszék keddi közlése szerint a katolikus egyházfő gyászszertartását szombat délelőtt tartják a Szent Péter téren, majd Ferenc pápát a Vatikánon kívül, a Santa Maria Maggiore-székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Ma a pápa koporsóját átszállították a Szent Péter-bazilikába. Magyarország köztársasági elnöke tegnap Facebook-bejegyzésben búcsúzott az agyvérzésben elhunyt Ferenc pápától. A katolikus egyházfő temetését szombaton tartják. Korábban írtunk arról is, hogy Donald Trump is ott lesz a temetésen.