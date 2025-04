Megható búcsú: ezért állhatott egy apáca Ferenc pápa koporsója mellett

A 81 éves Geneviève Jeanningros nővért a kordonon belül, egészen Ferenc pápa ravatalához kísérték.

A kivételes engedély oka a mély személyes kapcsolat, amely az apáca és a pápa között hosszú évek alatt alakult ki.

Genevieve Jeanningros francia apáca lerója kegyeletét a Szent Péter-bazilikában tartott szertartáson. (Fotó: ALESSANDRO DI MEO / POOL)

Geneviève nővér egyszerű körülmények között, egy cirkuszi lakókocsiban él Róma közelében, ahol kirekesztetteken és rászorulókon segít. Évtizedek óta rendszeres látogatója volt a vatikáni általános audienciáknak, gyakran hozott magával csoportokat is, hogy találkozhassanak Ferenc pápával. A pápa a nyáron még viszonozta is a barátságot: személyesen látogatta meg Geneviève nővért ott, ahol dolgozik – egy vidámparkban – számolt be róla a Daily Mail nyomán a BorsOnline.

Ferenc pápa sokszor "enfant terrible"-nek, azaz szeretetteljesen "rosszcsontnak" nevezte régi barátját, jelezve ezzel is a köztük lévő különleges köteléket.

Genevieve Jeanningros apáca beszél a médiának egy nappal a temetés előtt, Rómában, Olaszországban, 2025. április 25-én. (Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto)

A Szent Péter-bazilikában most senki sem szólt közbe, amikor a nővér a ravatalt elkerítő piros kötelekhez lépett, egy vatikáni tisztviselő kísérte oda. Geneviève nővér csendesen imádkozott a koporsó közelében, könnyeivel küzdve búcsúzott el a pápától. A megható pillanatokat videó is megörökítette, éles kontrasztot rajzolva az imádkozó hívők és a fényképező turisták között, akik közül sokan szelfizéssel próbálták megőrizni a történelmi pillanat emlékét.