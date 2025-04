Eltűnt gyerekek miatt adott ki figyelmeztetést a rendőrség Angliában

Most, hogy megérkezett a meleg idő, és a családok egyre többet látogatnak el a partokra, szeretnénk, ha mindannyian biztonságosan élveznék a strandot. A tengerpart azonban nagyon veszélyes hely, ha a gyermekeket felügyelet nélkül hagyják. Sajnos még mindig gyakran előfordul, hogy a gyerekeket felügyelet nélkül engedik a vízhez, ami akár végzetes is lehet, még akkor is, ha a gyermek jó úszó.