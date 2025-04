Ez szöges ellentétben áll azzal, amit éveken keresztül képviselt. Zelenszkij deklarált célja az volt, hogy a Krím-félszigettel bezárólag minden egykori ukrán területet visszaszerezzen. Legkésőbb azonban a 2023-as ukrán ellentámadás csúfos kudarca után egyértelművé kellett váljon mindenki számára, hogy ez megvalósíthatatlan. Zelenszkij most csak elismerte ezt a tényt, ezzel egy fontos akadály hárult el a béke elől, hiszen a területek visszatérését eddig az ukrán kormány a tárgyalások előfeltételének tekintette. Most már hajlandóak ezekről a megyékről lemondani – még ha nem is véglegesen.

Kijelenthető, hogy a cselekedeteik alapján háborúra készülnek a nyugat-európai országok, a háború lezárásáról szóló tárgyalásokat pedig szeretnék megakasztani?

Egyértelmű, hogy a nyugat-európai országok szabotálni akarják a békefolyamatot, amire a legkülönfélébb eszközöket használják. Az ún. Hajlandók – valójában inkább Háborúpártiak – Koalíciója is abból a célból jött létre, hogy meghiúsítsa a háború békés lezárását. Hiszen nyíltan deklarálják, hogy a fegyverszünet megkötése után katonákat küldenének Ukrajnába, pedig ez az egyik olyan feltétel, amely elfogadhatatlan Putyinék számára. Mi más céljuk lenne ezzel, mint hogy kétséget ébresszenek az oroszokban Trumpék béketörekvéseit illetően?

Katonák egy T-72-es harckocsin az Ukrajna Fegyveres Erők 128. Hegyi Rohamdandár harckocsizó zászlóaljának élőtűz-gyakorlatán.

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Hiszen Angela Merkel pontosan ugyanezt nyilatkozta utólag a minszki megállapodásokról: a Nyugat csak húzta az időt, hogy közben megerősíthesse Ukrajnát. A tűzszüneti folyamatban bizonyos kérdéseknél – például a szankciók feloldásánál – pedig elengedhetetlen lenne Nyugat-Európa támogatása, amire láthatóan nem hajlandóak.

Zelenszkij maga éppen ezért támaszkodik egyre jobban az európaiakra, azt látja, hogy ők meg tudják hosszabbítani a regnálását.