Orrpiercing segítségével azonosítottak egy halott nőt Indiában

Letartóztattak egy üzletembert Indiában, 2025. április 11-én. A férfit, Anil Kumart azzal vádolják, hogy meggyilkolta feleségét, Seema Singhet. A nő holttestét egy csatornában találták meg még márciusban. Egy orrpiercing vezethette nyomra a rendőrséget.

A holttestet lepedőbe csavarva, kőhöz és egy cementes zsákhoz kötve találták meg Delhiben.

Egy vízelvezető csatornában, március 15-én. A rendőrség a holttest átvizsgálásakor talált egy orrpiercinget, aminek segítségével azonosították az áldozatot.

Az ékszer egy ékszerészhez vezette a rendőröket, aki az ékszerboltban azonosította a tárgyat. Elmondta, hogy Anil Kumar vette meg, aki egy ingatlanközvetítő. A férfi Delhitől nem messze, az agglomerációban él.

Kiderült, hogy az áldozat a férfi felesége volt. Amikor elmentek Kumar házához, beszélni szerettek volna az asszonnyal.

A férfi azt mondta, hogy a nő elutazott és nem vitt magával telefont. Ez rendkívül gyanús lett a hatóságoknak.

A rendőrség ezután érdeklődött a nő családjánál. Ők elmondták, hogy utoljára március 11-én beszéltek a nővel. Az áldozat családtagjai azt is mondták, hogy többször is próbáltak beszélni a nővel, azonban a férj ezt napokon keresztül elhárította. Már többször is a rendőrséghez akartak fordulni, de a férj mindig meggyőzte őket. Április 1-én a nő fia is azonosította édesanyját. A halottkém jelentései szerint a nőt megfojtották. Anil Kumart pedig letartóztatta a rendőrség.

