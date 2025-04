Hangyákat gyűjtött két férfi Kenyában, hogy eladják azokat a fekete piacon

Két 19 éves, belga származású fiatalt tartóztattak le Kenyában április elején, de a hatóságok szerint nem csak ketten dolgoztak az egzotikus példányok begyűjtésében és kereskedelmében érdekelt illegális vállalkozásukban, hanem volt legalább még két társuk.

A belga fiatalok első tárgyalására a napokban került sor. A két férfi az ApNews beszámolója alapján zaklatottnak tűnt a tárgyalóteremben. A tárgyalásra a rokonok is az országba utaztak, ők próbálták nyugtatgatni a fiatalokat. A bírónak a két férfi azt mondta, hogy csak szórakozásból gyűjtötték a hangyákat, és nem tudták, hogy ez illegális.

A Kenya Wildlife Service szerint a két férfi részt vett a hangyák európai és ázsiai piacokon történő értékesítésében és egyáltalán nem igaz, hogy csak ártatlan kedvtelésből gyűjtötték be rengeteg példányt. Már az is gyanút keltő, hogy céltudatosan hangya királynőket gyűjtöttek, amelyek már meg vannak termékenyítve, és amelyek életük során, ami lehet, akár 20+ év is, rengeteg petét tesznek majd le, ezzel kialakítva egy-egy új kolóniát.

A fajok között volt messor cephalotes, egy jellegzetes, nagy méretű, vörös színű, Kelet-Afrikában honos aratóhangya is.

A hangyák illegális exportja nem csak Kenyának a biológiai sokféleség feletti szuverén jogait ássa alá, hanem a helyi közösségeket és a kutatóintézeteket is megfosztja a potenciális ökológiai és gazdasági előnyöktől

– áll a kenyai szervezet közleményében.

Belgian teens arrested with 5,000 smuggled ants as Kenya warns of changing trafficking trends https://t.co/Loi2yMUHxS pic.twitter.com/6YnA9JvLJW — CP24 (@CP24) April 16, 2025

A kenyai hatóságok a fiúk által begyűjtött hangyák értékét 1 millió shillingre, azaz nagyjából 2,8 millió forintra saccolták.

Philip Muruthi, a nairobi Africa Wildlife Foundation természetvédelmi alelnöke szerint a hangyák a talaj gazdagításában játszanak szerepet, lehetővé teszik a csírázást és táplálékot biztosítanak olyan fajok számára, mint például a madarak.

Az a helyzet, hogy amikor az ember egy egészséges erdőt lát, nem gondolkodik el azon, hogy az mitől lesz egészséges. A baktériumoktól kezdve a hangyákon át a nagyobb élőlényekig minden összefügg mindennel

– nyilatkozta a természetvédelmi elnök.