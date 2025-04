Így utasítja az Európai Néppárt titkos belső iránymutatása Magyar Péteréket

2024 tavaszán Manfred Weber a Népszavának arról beszélt, hogy három alapvető feltételük van, amelyet mindenkinek, aki hozzájuk akar tartozni, be kell tartania:

Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia”. Magyar Péterék tehát alapvető feltételként Ukrajna támogatását vállalták, amikor a háborúpárti Európai Néppárt képviselőihez csatlakoztak."

Kedden pedig kiderült a szélesebb európai nyilvánosság számára, hogy a német frakcióvezető-pártelnök miként biztosítja a liberális magyar politikus és társai lojalitását az ukrán háború támogatásához hasonló ügyekben – írja a Magyar Nemzet.

A Politico nevű brüsszeli hírportál ugyanis bemutatott egy olyan 12 oldalas néppárti belső, eddig titkos szabályzatot, amely a Tisza Párt képviselőit is köti. A fősodratú-globalista lap szerint Weber a pozitív ösztönzők helyett, inkább „korbácsokkal” garantálja a képviselői hűségét.

Így például, aki esetleg nem követi Weber és a párt irányvonalát, az a belső, titkos szabályzat szerint kevesebb időt kap hozzászólásokra, és nem tölthet be fontos pozíciókat a brüsszeli buborékban.

A kiszivárgott belső szabályzat alapján Magyar Péteréknek még azt is előre jelezniük kell Webernek, ha a képviselőik nem jelennek meg Brüsszelben. Minderre a dokumentum szerint azért van szükség, mert:

„Az EPP-frakció csak akkor marad a legerősebb és a legbefolyásosabb politikai csoport az Európai Parlamentben, ha a csoport és a csoport irányvonala iránti lojalitást fenntartják”.

A Politico ezt a stratégiát egyenesen a Weber-vezette párt „védjegyének” nevezi. Ennek jegyében szigorúan ellenőrzik a képviselőiket, és táblázatokat, valamint ábrákat készítenek minden egyes tagról – így Magyar Péterről is – és minden egyes nemzeti delegációjukról, amelyek a bizottsági és a plenáris szavazásokat mutatják be. A képviselők és persze Weber is megkapják az erről szóló – bizalmasnak és személyesnek mondott – tájékoztatást évente kétszer.

Magyar Péter és képviselői eddig a legcsekélyebb szándékot sem mutatták arra, hogy szeretnének eltérni a Weber-féle vonalvezetéstől.