Utolsó figyelmeztetés: az USA kilép az orosz-ukrán béketárgyalásokból, ha elutasítják a terveit

Lássuk, sikerül-e az európaiaknak, az oroszoknak és az ukránoknak véget vetni ennek az ügynek. Nagyon optimista vagyok. Úgy gondolom, most itt az ideje, hogy megtegyük, ha nem is az utolsó, de az egyik utolsó lépést, vagyis hagyjuk abba az öldöklést, fagyasszuk be a területi határokat a mai frontvonalak mentén, és hozzunk tető alá egy olyan hosszú távú diplomáciai rendezést, amely remélhetőleg hosszú távú békéhez vezet