Családja tudatta a szomorú hírt a híres sorozatszínész haláláról

A színész halálhírét felesége, Joyce osztotta meg a Facebookon, aki azt írta: „Én és a családunk szeretnénk tudatni a barátainkkal, hogy John április 3-án, csütörtökön este szívrohamot kapott.

„Vele voltunk a kórházban, ahol a személyzet mindent megtett, amit csak lehetett, de sajnos nem élte túl. Teljesen összetört a szívünk. John segíteni akarta az orvosi kutatásokat, és felajánlotta a szerveit, így nem lesz temetés.

John 1953-ban született a Lancashire állambeli Burnleyben, és harcművészetet oktatott, mielőtt színészi tehetsége kibontakozott.

Elsőként A gyógyszerész című filmben tűnt fel mint Sean Connery dublőre. Hivatalos színészi debütálása a Channel 4 csatorna G.B.H. című sorozatában volt 1983-ban.

Ezután egy kisebb szerepet kapott az ITV Emmerdale című szappanoperájában Jameson szerepében, majd a Coronation Street című szappanoperában kezdett el játszani, amely hatalmas nevet szerzett számára a filmiparban.

A szappanoperában eltöltött idő után, az 1990-es években Kaliforniába költözött, ahol továbbra is sikereket ért el a film- és televíziós szakmában.

Mellékszerepeket játszott különböző produkciókban, többek között a Buffy, a vámpírvadász, a General Hospital, a Murder, She Wrote, a Cybill és a The Heidi Chronicles című filmekben.

Az American Cyborg című sci-fi akciófilm főellenségét is ő alakította: Steel Warrior című filmben.

John Saint Ryan feleségét és három fiát hagyta hátra.