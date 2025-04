Kezdődik a gazdasági tűzharc, de a viszontvámoknál kreatívabb megoldásokra lesz szükség

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Egy új, amerikai, vámtarifa alapú világkereskedelmi rendszer működőképes lehet és kompromisszumok révén rövid időn belül akár egyensúlyi helyzetbe is kerülhet?

Működőképesnek működőképes lehet, de ettől még problémákat fog okozni és nem tesz jót várhatóan a világgazdaságnak. A kérdés sokkal inkább az, hogy mi az egyensúlyi helyzet, avagy hogy Trump fenn tudja-e tartani a most kivetett vámokat. Ebből a szempontból persze nem Európa vagy Kína válaszfenyegetései jelentik számára a legnagyobb veszélyt, hanem a belső politikai támogatás elvesztése. Az amerikai választópolgár is érzékeny az inflációra, márpedig valamekkora inflációs hatása ilyen széles körben kivetett vámoknak mindenképpen lesz. Szintén népszerűségvesztést okozhat a tartós tőzsdei veszteség, hiszen ez szintén érinti a kisbefektetőket is. A kérdés tehát az, hogy a mostani döntések nem okoznak-e túl nagy népszerűségvesztést – ha nem, akkor lehet ez az új egyensúly, amihez persze mindenkinek igazodnia kell – és egy fontos stratégiai kérdés lesz, hogy ki hogyan tud igazodni.

Hogyan értelmezhető Elon Musk arra vonatkozó felvetése, hogy „ideális esetben nulla százalékos vámoknak kellene lennie Európa és az Egyesült Államok között, az uniós országoknak pedig csatlakoznia kellene egy észak-amerikai–európai szabadkereskedelmi övezethez”?

Ez egy meglehetősen furcsa kijelentés az elmúlt időszak eseményeinek fényében – jelentős vámokat vetnek ki, Trump bejelenti, hogy nem lesz tárgyalás, talán csak ha Európa nagyon sokat fizet. Az állítás azért is érdekes, mert a vámok az Egyesült Államokkal szabadkereskedelmi egyezményben lévő országokra is vonatkoznak. Tehát bár a mostaninál biztosan jobb állapot lenne a szabadkereskedelem, az amerikai fél egyelőre nem ebbe az irányba halad. Fontos persze hozzátenni, hogy nem biztos, hogy a cél a teljes szabadkereskedelem, hiszen vannak nem vámjellegű korlátozások is (például élelmiszereknél élelmiszerbiztonsági előírások), amelyeket érdemes megtartani. A mostani helyzetben tehát – ami jól látszik a piaci mozgásokon is – nagyon jellemző a bizonytalanság: nem látjuk az intézkedések pontos hatásait és bármikor bármilyen irányú új intézkedés érkezhet.