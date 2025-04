Kövér László: Ukrajna uniós csatlakozása veszélyeztetheti Magyarország elmúlt években elért eredményeit

Kövér László szerint azért fontos, hogy az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazáson minél többen részt vegyenek, mert a

kormánynak csak akkor van igazán komoly szava (...) az európai fórumokon, hogyha neki tudja vetni a hátát az emberek többsége akaratának.

Kiemelte, hogy Ukrajna gyorsított ütemű felvétele az Európai Unióba nemcsak a 2030 utáni néhány évet határozná meg, hanem gyerekeink, unokáink hosszú évtizedeit is. Olyan anyagi terhekkel járna, amelyeket nemcsak Magyarország, hanem egész Európa megsínylene – jelentette ki a házelnök.

Kövér László, házelnök

Ukrajnának akkora a termőterülete, mint az EU össztermőterületeinek egyharmada, és jellemzően olyan nagy multinacionális cégek tulajdonában vannak, amelyeket Európán kívüli offshore helyeken jegyeztek be. Amennyiben Ukrajna uniós csatlakozása megtörténne, az a mezőgazdasági támogatási rendszer, amely eddig létezett és hozzájárult a magyar gazdák fejlődéséhez,

nemhogy megszűnne, hanem gyakorlatilag minden pénzt elvinne Ukrajna

– mondta. Hozzátette: másrészről olcsó, génmódosított és ellenőrizetlen vegyszereket tartalmazó termékekkel árasztanák el Európát, ami nemcsak a mezőgazdasági piacot tenné tönkre, hanem az élelmiszerbiztonságot is. Kövér László szólt arról is, hogy az olcsó ukrán munkaerő komoly kihívás elé állítaná Magyarországot. Kitért arra: most sem, de

a háború előtt sem Ukrajna volt a közbiztonság mintaállama,

vagyis a biztonsági helyzete szintén kihívást jelentene az EU minden tagállamának.

Felidézte, hogy a kilencvenes években az egyik legfontosabb belbiztonsági probléma Magyarországon az orosz ajkú szervezett bűnözés felszámolása volt, amelyet - fűzte hozzá - azért hívtak orosz ajkúnak, nem orosznak, mert alapvetően az ukrán maffiát jelölték meg a kifejezéssel.

Nehéz elképzelni, hogy mi lesz majd a reménybeli békekötés után Ukrajnában, egy olyan országban, ahol nyolcszázezer ember áll ebben a pillanatban fegyverben, és nem tudni pontosan, hogy kinek van még fegyver a kezében

– jegyezte meg. A házelnök kitért arra is, hogy Sopron az 1921. évi népszavazással egyfajta példát is mutat más városoknak, mert a hűségnek egy másfajta megnyilvánulása például az, hogy részt vesznek az emberek a nemzet ügyeinek az intézésében, legalább addig mindenképpen, hogy a véleményüket, a voksukat adják a mellé, ami a meggyőződésük – mondta.