Közel 900 keresetben támadják a Bundestag-választás jogszerűségét

Fokozza a jogtalan felhasználással kapcsolatos gyanút, hogy országszerte számos olyan esetről számoltak be, amikor a szavazásra jogosultaknak azt mondták a szavazóhelyiségben, hogy már szavaztak, és hogy a nevüket „kipipálták”. Ha egy választópolgár – akár több esetben is – állítólag már szavazott, de a valóságban nem tette meg, és ezután „újra” szavazhatott, akkor logikusan több szavazólapnak kellett lennie az urnában, mint ahány választópolgárnak a választási bizottság szerint „kipipálták” a nevét. Ez nem csak, mint elméleti lehetőség mutatkozik a kereset szerint, hanem volt is ilyen eset a február 23-i választás alkalmával.

6. Választási értesítők elhunytaknak

A választási értesítők tömeges kiküldése előtt még mindig nincs összehasonlítás a halotti névjegyzékkel. Példának okáért 1991 óta csak Berlinben mintegy 200.000 olyan szavazatot adhattak le szervezési hibák következtében, amelyeket korábban elhalálozott személyek nevében töltöttek ki. Ennek oka, hogy minden olyan esetben, amikor a választási értesítőket elhunyt személyeknek küldik ki, harmadik személyek – például az ugyanazon a címen élő hozzátartozók, de a későbbi bérlők, szomszédok stb. is – megkaphatták azokat. Magukkal a választási értesítőkkel illetéktelen személyek is szavazhattak – mint a fentebbi stuttgarti példa is mutatja. Ezekben az esetekben a felderítés kockázata kifejezetten alacsony.