Moszkva tényekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a Szumiban orosz rakétacsapás által az elmúlt hétvégén eltalált épületben ukrán katonai parancsnokok nyugati kollégáikkal találkoztak – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2025-április 14-én, a Kommerszant című lapnak hétfőn adott interjújában.

Tényekkel rendelkezünk arról, kik tartózkodtak a Szumiban eltalált objektumban

– mondta Lavrov a az orosz diplomáciai tárca honlapján közölt nyilatkozatrészlet szerint.

A miniszter szerint a helyszínen újabb „összejövetel” volt az ukrán fegyveres erők parancsnokai és nyugati kollégáik között. Mint fogalmazott, a helyszínen tartózkodó NATO-tisztek „közvetlen irányítást végeznek”, „ezt mindenki tudja”.

Orosz rakéták csapódtak a kelet-ukrajnai Szumi város központjába ( Fotó: OLEG VORONENKO / AFP)

Szergej Lavrov elmondta: a The New York Times két hete arról számolt be, hogy az amerikaiak már a kezdetektől fogva részt vettek az Oroszország elleni támadásokban. Megjegyezte, hogy az ő közreműködésük nélkül „a legtöbb nagy hatótávolságú rakéta nem szállt volna fel az állomásoztatási helyéről”.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy

a nemzetközi humanitárius jog kategorikusan tiltja katonai objektumok és fegyverzet elhelyezését polgári objektumok területén.

Elmondta, hogy az interneten sok arról szóló videó van, amelyben ukrán nők azt kiabálják, hogy „a katonaság takarodjon el az üzletektől, a játszóterektől!”. Hangsúlyozta, hogy ennek a kifogásolt gyakorlatnak még mindig nem vetettek véget.

Halottakra emlékeznek az ukrán civilek (Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP)

Lavrov elmondta: az elmúlt évek során többször is felhívta António Guterres ENSZ-főtitkár figyelmét arra, hogy teljesítenie kell a világszervezet alapokmánya 100. cikkelyében foglalt követelményeket, vagyis az igazgatás legfőbb tisztviselőjeként nem szabad állást foglalnia, és kiegyensúlyozott álláspontot kell képviselnie.

Régóta ismerem őt, tegeződünk, évtizedek óta egymást keresztező pozíciókban dolgozunk. Mondtam neki, hogy lehet, hogy ezen a posztján, még ha nem is kap utasításokat a nyugati országoktól, de végrehajtja őket az ukrajnai helyzettel kapcsolatban

– hangsúlyozta az orosz külügyminiszter.