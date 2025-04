Luxusingatlanok és milliók: mit tudunk Zelenszkij vagyonáról?

„A háztól nem messze található egyébként Andrea Bocelli olasz énekes rezidenciája, de Forte dei Marmi egyébként is a leggazdagabb emberek paradicsoma, rengeteg orosz oligarchának és hírességnek van itt villája. A gazdag oroszok birtokolják az összes ház egyharmadát az itteni tengerparton, ami körülbelül 2500 villát jelent.”

Gyakran megfordul errefelé Roman Abramovics, Oleg Deripaszka, Borisz Gromov, Oleg Tinkov vagy Alekszej Kudin

– írta a V4NA.

A hírügynökségi beszámoló szerint, a házban legalább 15 hálószoba van, mindhez tartozik saját fürdőszoba is természetesen. Egyébként a földszinten egy wellness részleg szaunával és pezsgőfürdővel. Ezen a szinten egy edzőterem, egy fürdőszoba és egy kis személyzeti apartman is helyet kapott, ahol masszázsasztalok is vannak.

A V4NA forrásai szerint 2021 őszén, már árulta a villát Volodimir Zelenszkij. Egy olasz ingatlanügynökség forrása azt mondta ukrán újságíróknak, hogy a házat 4,5 millió euróért akarták eladni. Sorsáról biztosat nem tudunk, mindenesetre ez az ingatlan nem szerepel Zelenszkij néhány napja közzétett vagyonnyilatkozában.

Krími luxuslakás

Az ukrán elnök családjának a Krímben is van egy penthouse lakása – írta meg a Reuters. Zelenszkij felesége, Olena Zelenska 2013 áprilisában vásárolta meg az ukrajnai Krím félszigeten található háromszobás penthouse lakást 163 893 dollárért.

A bejárata két oldalán egy-egy kőoroszlán őrzi, az Emperor komplexum egy sűrű erdős parkban található, kilátással a Fekete-tengerre a krími jaltai üdülőhelyen.

A szomszédban található a Livadia-palota, ahol Franklin D. Roosevelt amerikai elnök tartózkodott, miközben részt vett a jaltai konferencián Josef Sztálin szovjet vezetővel és a brit Winston Churchill-lel a második világháború végén.