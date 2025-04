Ma helyezik végső nyughelyére Ferenc pápát Rómában

Ma helyezik végső nyugalomra Ferenc pápát, a gyászszertartás délelőtt 10 órakor kezdődik a vatikáni Szent Péter-bazilika előtti téren.

A húsvéthétfőn 88 éves korában elhunyt egyházfő gyászszertartását az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, vagyis a római pápa temetési szertartásrendjében meghatározott módon végzik. A szertartást Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezeti. A szertartásrendet Ferenc pápa egyszerűsítette, így a korábban szokásos három koporsó helyett egyetlen, cinkkel bélelt fakoporsóban temetik el majd az egyházfőt. Ferenc pápa koporsóját péntek este zárták le, nem nyilvános szertartás keretében.

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Délelőtt 10 órakor az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, vagyis a római pápa temetési szertartásrendjében meghatározott módon kerül sor Ferenc pápa temetési gyászszertartására a Szent Péter-bazilika előtti emelvényen. A hagyományok alapján a temetési szertartás kiemelt pillanatai között lesz a koporsó kihelyezése a bazilikából a térre, amelyet általában ováció és taps szokott kísérni, ahogy különleges momentum lesz a búcsúbeszéd, valamint a koporsó beszentelése is.

A temetés liturgiáját Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja végzi. A szentmise végén kerül sor az utolsó könyörgés (Ultima conmmendatio) és a végső búcsú (Valedictio) szertartására. Ez egy formális befejező ima, amely során a pápát formálisan Isten gondjaira bízzák.

A búcsúvételi szertartást követően a koporsót autón viszik a Szent Péter-tértől körülbelül öt kilométerre lévő római Santa Maria Maggiore-bazilikáig. A koporsót szállító autón kívül néhány további autó alkotja majd a menetet, bennük bíborosok, valamint az egyházfő közeli munkatársai és segítői foglalnak majd helyet.

A konvoj lépésben fog haladni, hogy mindenkinek legyen lehetősége elbúcsúzni Ferenc pápától. Az érintett útvonal: Corso Vittorio Emmanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Lateráni Szent János székesegyház és onnét a hosszú Via Merulanán át egészen a Santa Maria Maggiore bazilikáig.

A Santa Maria Maggiore-bazilika előtti lépcsősoron negyven "barátja" várja az elhunyt pápát, olyan hajléktalanok, szegények, engedéllyel néhány órára elengedett elítéltek, akikkel Ferenc pápa az utóbbi tizenkét évben közeli kapcsolatba került.

A megboldogult pápa korábban kifejezte kívánságát, hogy a Vatikán helyett a Santa Maria Maggiore-bazilikában, egy Vatikán területén kívül eső, egykori pápai főszékesegyházban szeretné ha eltemetnék. Ezzel ő lesz több mint egy évszázada az első pápa, akit nem a vatikáni Szent Péter-bazilikában helyeznek végső nyughelyére. Azért akarta így Ferenc pápa, mert így egy sokkal szerényebb és olcsóbb ceremónia keretében kerülhet eltemetésre.