Matteo Salvini marad az olasz Liga párt elnöke

A jobboldali Liga párt tisztújító ülést tartott szombaton és vasárnap Firenzében, ahol a mai napon, immáron harmadik alkalommal megválasztották Matteo Salvinit a párt elnökének. Az 52 éves, milánói születésű Salvini egyedüli jelöltként indult, megbízatása 2029-ig fog tartani – áll az MTI közleményében.

Az olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter 2013 óta áll a Liga élén. Megválasztása előtti beszédében biztosította az olasz miniszterelnököt, Giorgia Melonit a jobbközép koalícióhoz való hűségéről.

Nagyon jól együttműködöm Melonival és a többi szövetségessel

– nyomatékosította beszédében Salvini.

A miniszterelnök-helyettes célja, hogy pártja továbbra is a legjelentősebb jobboldali erő legyen Olaszországban, ez azonban nem mehet a Melonival folytatott konstruktív együttműködés rovására - tette hozzá a pártelnök.

Meloni egy videóüzenetben szólt a pártkongresszus mintegy 700 részvevőjéhez.

Összefogásunk és egységünk adott erőt ahhoz, hogy visszaadjuk Olaszországnak azt a hitelességet és nemzetközi szerepet, amelytől túl sok éven át megfosztották, és hogy keresztülvigyük azokat a nagy reformokat, amelyekre az ország évtizedek óta vár, és amelyeket az olaszok követelnek tőlünk

– mondta az olasz miniszterelnök.

Pronti a nuove sfide da affrontare insieme, a testa alta: il singolo non sarebbe nulla se non ci fosse un popolo che marcia e cammina con lui.



Matteo Salvini újraválasztása alkalmából Orbán Viktor is méltatta a politikus és az általa vezetett párt érdemeit, de a pozíció megtartásához azonnal gratulált Gál Kinga EP-képviselő is.

Marine Le Pen is részt vett a kongresszuson, online csatlakozott be a francia politikus. Hozzászólásában kitért arra, hogy sokan Európa szinten igyekeznek megcsorbítani a demokráciát, de ő és pártja is azon lesz, hogy ellenálljon a manipulátoroknak és továbbra is állampolgáraik érdekét fogják szem előtt tartani.

Békés, demokratikus küzdelmet fogunk folytatni. A polgárjogokért harcoló Martin Luther Kingről veszünk majd példát, mert ma Franciaországban az emberek polgárjogait kérdőjelezik meg

– fogalmazott Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés (RN) politikusa.

A kétnapos kongresszuson számos jobboldali beállítottságú párt képviselte magát. Az Osztrák Szabadságpárt nevében a párt alelnöke, Undo Landbauer fogalmazta meg álláspontját. Az osztrák politikus elmondta, hogy a firenzei eseményen nem csak az értékrendjük hasonlósága miatt vesznek részt a különböző országok politikai vezetői, hanem egyesíti őket a „brüsszeli téboly” elleni küzdelem is, amely „szó szerint a pusztulás felé vezeti Európát”.

Orbán és Salvini nem egyszerűen csak politikusok, hanem olyan patrióták, akik a biztonságért és a boldogulásunkért küzdenek. Ha politikai úton nem tudják őket megállítani, akkor más módon fogják őket feltartóztatni

– jelentette ki az FPÖ politikusa.