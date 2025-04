Egy hajszálon múlt, hogy megszűnjön a NATO

– Milyen törekvésekkel alakult meg a NATO, éppen 76 esztendővel ezelőtt?

– Amikor a NATO eredeti küldetéséről beszélünk, akkor jóval távolabbról kell kezdenünk: a szövetség megalapítását megelőzte az 1947-es, németellenes brit-francia Dunkerque-i Szerződés, ami 1948-ban kibővült a Benelux-államokkal: ez volt az immár oroszellenes Brüsszeli Szerződés. A ’48-as berlini blokád és a csehszlovákiai kommunista puccs után bebizonyosodott, hogy az európai országok – ha úgy alakulna – nem igazán tudnák megvédeni magukat egy szovjet támadástól, ezért jelentős nyomást gyakoroltak az Egyesült Államokra annak érdekében, hogy csatlakozzon a szövetséghez. Ezzel kapcsolatban Amerikában éles belpolitikai viták kezdődtek, végül kétpárti, demokrata–republikánus határozatban hatalmazták fel az elnököt arra, hogy az Egyesült Államok védelmi szerződést kössön a szabad világ államaival – nyilván azokkal, amelyekkel érdekeiben állt. Ez volt tehát a Washingtoni Szerződés, azaz az Észak-Atlanti Szerződés, amelyet 1949. április 4-én írtak alá.

A kontraktus lényegét, a NATO fő küldetését annak első főtitkára, Lord Hastings Ismay nagyon frappánsan határozta meg:

a szövetség célja az, hogy Németországot lent tartsa, az oroszokat kint tartsa, az amerikaiakat pedig bent tartsa.

Németország újraegyesítését ünneplik a berliniek a fal tetején, a Brandenburgi kapunál 1989 novemberében

Fotó: nato.int

– A berlini fal leomlott, Európa újraegyesült – és ezzel már közelítünk hazánk tagságához –, azóta pedig pont kétszer annyi tagállama van a NATO-nak, mint a hidegháború idején. Miért volt ez a gyors terjeszkedés?

– A NATO eredetileg egy territoriális védelmi szervezet volt észak-atlanti térségre vonatkozóan, ezt váltotta fel a '90-es években az úgynevezett területen kívüli akciók doktrínája. A Szovjetunió eltűnésével ugyanis a NATO „elvesztette” hidegháborús fő feladatát, így a saját államainak területén kívül kellett mennie. Mindezt talán az angol képes a legfrappánsabban összefoglalni: „Out of area or out of business”…

Az úgynevezett biztonsági zóna kiterjesztésével új NATO-alapdoktrína lépett működésbe, és ebben a „szakaszban” csatlakozott a NATO-hoz Magyarország, Csehország és Lengyelország 1999-ben, majd további bővítések révén jelenleg 32 tagállamnál tartunk. Ez a terjeszkedés az oka egyébként részben a jelenlegi orosz-ukrán háborúnak. Ugyanis

az oroszok 1989-90 táján úgy mentek bele Németország újraegyesítésébe, hogy az amerikai külügyminiszter, James Baker ígéretet tett arra – igaz, csak szóban –, hogy a NATO nem megy közelebb Oroszország határaihoz.

Ehhez képest előbb három közép-európai ország csatlakozott – köztük Magyarország –, aztán jöttek a balti államok, a románok, és így tovább – újabb és újabb vörös vonal, amelyek között Ukrajna csatlakozási szándéka volt az utolsó csepp a pohárban Moszkva számára.