Német képviselő: indul a német migránsjárat

Thorsten Frei azt mondta, a németek számíthatnak arra, hogy az új német kormánykoalíció az eddiginél jóval nagyobb számban toloncol ki bűnözőket a két megnevezett országba. A lényeg a jogállamiság érvényesítése.

Thorsten Frei

Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA

Akit elutasítanak menedékkérőként, az nem maradhat tartósan Németországban

– mondta a politikus. Németországban szerdán mutatták be az új, három párt részvételével megalakuló szövetségi kormány koalíciós megállapodását, amelyben a német Kereszténydemokrata Unió és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CDU/CSU), valamint a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) közös ígéretet tett az országból kiutasított bevándorlók kitoloncolásának a felgyorsítására. Thorsten Frei ennek kapcsán azt emelte ki, hogy jelenleg mintegy 240 ezer bevándorlót kellene kitoloncolni Németországból. A megállapodásban a három kormánypárt arra is ígéretet tett, hogy az illegálisan belépő migránsokat vissza fogják fordítani, majd kísérni az országhatárra még akkor is, ha menedékjogot kérnének.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter, a CSU politikusa ezzel kapcsolatban csütörtökön azt mondta, a koalíciós megállapodás megbízható alapot biztosít ahhoz, hogy az új kormány csökkenteni tudja a Németországba illegálisan belépő migránsok számát.

A leköszönő balközép kormány tavaly szeptemberben 28 afgán elítéltet toloncolt vissza Kabulba egy repülőgép fedélzetén. Ez volt az első toloncjárat a két ország között azóta, hogy a tálibok 2021-ben visszatértek a hatalomba Afganisztánban. A német kormány akkor bejelentette hogy további afgán toloncjáratokat indítana, de a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok hiányában ez a terve végül meghiúsult.