Nostradamus megjósolta Ferenc pápa halálát? Elképesztő dolgokról cikkezik a világsajtó

Ferenc pápa húsvéthétfői halála után már nemcsak a világ vezetői, de az internet és a nemzetközi sajtó egy része is reagált – nem is akárhogyan. Több külföldi médium ugyanis újra elővette Nostradamus 16. századi jóslatait, amelyek szerintük akár a katolikus egyházfő halálára is utalhattak.

A francia jövendőmondó Les Prophéties című, 1555-ben megjelent kötetében valóban szerepel egy homályos sor, amely „egy nagyon idős pápa haláláról” szól, valamint egy római utód megválasztásáról – írja a Daily Mail cikke. A sorokat így idézik: Egy nagyon idős pápa halálával Jó korú rómait választanak Azt mondják majd róla, gyengíti a trónját De sokáig fog uralkodni, maró tevékenységben. Nostradamus's eerie 16th century prediction about the Pope makes stark warning as 88-year-old Pontiff dies https://t.co/VUxJy0NPDg — Daily Mail Online (@MailOnline) April 21, 2025 Ez önmagában persze semmit sem jelent – a Nostradamus-féle verssorok annyira tág értelmezésűek, hogy szinte bármilyen történelmi eseményre ráhúzhatók. Ennek ellenére a nemzetközi bulvársajtó már elkezdett újabb, egyre fantasztikusabb értelmezésekkel előállni. Egyes portálok például egy másik versszakot idéztek, amely egy „sötét bőrű fiatal férfi” és egy „vörös színű új vezető” feltűnését jósolja meg – amit máris a következő pápa személyére próbálnak értelmezni.

Mások még tovább mennek: a 2025-re vonatkozó Nostradamus-jóslatok között „új járvány”, „kozmikus tűzgolyó”, valamint „Angliát elpusztító háború” is szerepel – sőt, egyesek a brazil esőerdők mérgezéséről is írtak, mint jövőbeni katasztrófa. A 2019. november 22-i képen Ferenc pápa thaiföldi katolikus hívekkel találkozik a Szent Péter katolikus templomban, a Nakhon Pathom thaiföldi tartományban levő Szam Phran körzetben

Fotó: MTI/EPA/Diego Azubel / MTI/EPA/Diego Azubel Érdekesség – nem tény Fontos azonban leszögezni: ezek a jóslatok sosem voltak pontos időrendbe állíthatók, és az értelmezésük évszázadok óta szubjektív, gyakran utólagos összeolvasás eredménye. Nostradamus sorai költőiek, töredezettek, szimbólumokkal teli, és nem egyszer megmosolyogtatóan általánosak – olyannyira, hogy gyakorlatilag bármilyen jelentős eseményre rá lehet őket húzni. Ferenc pápa halála így – miközben valóban történelmi jelentőségű és sokak számára fájdalmas veszteség – nem igazolja be egyetlen jóslat valóra válását sem, legfeljebb a globális média szenzációéhségét. Az viszont kétségtelen: a pápa halálát követő gyásznapokban sokan keresnek kapaszkodót, értelmet vagy magyarázatot – ebben a légkörben pedig az ilyen történetek mindig nagy érdeklődésre tartanak számot.

