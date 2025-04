Orbán Viktor: A magyarok béketervet, a nyugat-európaiak háborús tervet dolgoztak ki

Orbán Viktor arról beszélt: Magyarország egyetlen dolga jelen pillanatban a nemzetközi térben, hogy támogassa Donald Trump amerikai elnököt a béketervével és tárgyalásaival együtt.

Ha valaki el tud érni békét, akkor az ő, és miután mi békét akarunk, ezért a feladatunk „nem elgáncsolni, nem kritizálni, nem bírálni, nem betartani neki, hanem támogatni”

– fogalmazott.

Hozzátette: Nyugat-Európa azonban mást gondol. Először is jól láthatóan utálják az amerikai elnököt, és egyáltalán nem lennének elkeseredve, ha kudarcok is érnék, mert most óriási sikereket ér el.

Másfelől a nyugat-európaiak nem egy nagy béketervet dolgoztak ki, mint mi, magyarok, hanem egy nagy háborús tervet

– mondta.

A miniszterelnök meglátása szerint helyes, ha a védelmi képességeinket megerősítjük, de ennek nem egy háborús feszültség folyamatos fenntartása az értelme. Inkább legyen az amerikai elnök vezetésével elért béke, közben mi erősítsük a saját védelmi képességeinket, és erősítsük meg a gazdaságunkat, mert minden katonai képesség alapja a gazdasági teljesítmény.

Kifejtette, Donald Trump egy dolgot már elért, az ő föllépésének eredményeképpen ez a háború nem fog a mi irányunkba, Nyugat-Európába tovább terjedni.