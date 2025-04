Orvosi katasztrófa fenyegeti Hollandiát, annyi spermadonornak van 25-nél több gyereke

Hollandiában egy új regisztrációs rendszer kimutatta, hogy a termékenységi klinikák évtizedek óta megszegik a spermiumok adományozására vonatkozó meglévő szabályokat és

legalább 85 olyan spermadonor van az országban, akiknek 25 vagy több gyerekük született

– közölte az országos nőgyógyászati ​​és szülészeti szervezet. Egyes klinikák szándékosan több mint 25 alkalommal használtak fel spermiumot, spermát cseréltek a szükséges papírmunka vagy a donorok tudta nélkül, és lehetővé tették, hogy ugyanazok a donorok több klinikán is adhassanak spermát.

„Az úgynevezett „tömegdonorok” számának nullának kell lennie” – mondta Marieke Schoonenberg nőgyógyász a Nieuwsuur című tévéműsorban.

Az egész szakma nevében szeretnénk elnézést kérni. Nem úgy tettünk dolgokat, ahogy kellett volna.

Az önkéntelen vérfertőzés és beltenyészet kockázatának csökkentését célzó törvény 1992-ben még 25, 2018-tól azonban már csak 12 fogantatásban engedélyezte felhasználni egy donor spermáját. A szigorú adatvédelmi törvények miatt azonban a korlátozást nehéznek bizonyult végrehajtani. 2004 óta, amikor feloldották a donorok névtelenséghez fűződő jogát, az adatok azt mutatták, hogy Hollandiában legalább 85 „tömegdonor” volt, akiknek a spermáját legalább 25 fogantatásnál használták. A legtöbbjük 26 és 40 közötti gyermek biológiai apja, bár többeknek 50 és 75 közötti számú gyerekük van.

10 termékenységi orvos is volt a tömegdonorok között, egyikük, Jan Karbaat, aki illegálisan legalább 81 gyermeket "nemzett" a klinikáján.

A valaha volt legtermékenyebb adományozó Jonathan Jacob Meijer volt, a Netflix "The Man with 1000 Kids" című dokumentumfilmjének alanya, akiről ismert, hogy világszerte legalább 550 gyermek apja. Több mint 100 gyermeke holland klinikákon fogant – emlékeztet a The Guardian.

Hollandiában valószínűleg legalább 3000 gyermeknek van 25 vagy több féltestvére, anélkül, hogy tudnának róla.

Nagy valószínűséggel gyakorlati problémákkal is szembesülnek, ahogy felnőnek. Amint elkezdenek randevúzni valakivel, DNS-tesztet kell végezniük, hogy megbizonyosodjanak arról, nincsenek-e közeli rokonságban.