Még 10 éve is egy emberi koponyából készült kehelyből ittak oxfordi akadémikusok

Dan Hicks professzor, az egyetem Pitt Rivers Múzeumának világrégészeti kurátora szerint a lefűrészelt és csiszolt agytokból készült, ezüst peremmel és állvánnyal díszített koponyapoharat 2015-ig rendszeresen használták hivatalos vacsorákon az oxfordi Worcester College-ban. Hicks hamarosan megjelenő könyve, az "Every Monument Will Fall" a koponya szégyenletes történetét követi nyomon. Ebben leírta, hogy a csészét csokoládé felszolgálására is használták, miután elkezdett szivárogni belőle a folyadék.

A régész azt mondta, hogy az emberek és a vendégek körében egyre fokozódó nyugtalanság véget vetett a rituálénak, amelyben a kelyhet használták és 2019-ben a kollégium kérte fel arra, hogy vizsgálja meg a koponya eredetét, és azt, hogy miként lett belőle az, ami.

Hicks nem talált feljegyzést arról, hogy kinek a maradványaiból készült a koponyapohár. A kormeghatározás szerint a koponya körülbelül 225 éves. Mérete és közvetett bizonyítékai arra utalnak, hogy a Karib-térségből származott, és valószínűleg egy rabszolgaságba vetett nőé volt.

az oxfordi Worcester College

Fotó: AFP/ROBERT HARDING PRODUCTIONS

Adták-vették

A kehely brit tulajdonosai már jól dokumentáltak. A poharat 1946-ban adományozta a Worcester College-nak egy egykori diákja, George Pitt-Rivers, akinek a neve az ezüst peremén található. Korábban a nagyapja, a katona és régész, Augustus Henry Lane Fox Pitt-Rivers magángyűjteményének része volt, aki 1884-ben alapította a Pitt Rivers Múzeumot. Ugyanabban az évben vette meg a Sotheby's aukcióján a koponyapoharat, ami az ezüst fémjelek alapján 1838-ban készült. Az eladó Bernhard Smith ügyvéd volt, aki az oxfordi Oriel College-ban végzett, és főleg fegyvereket és páncélokat gyűjtött. Ő az apjától kaphatta ajándékba, aki a Királyi Haditengerészetnél szolgált a Karib-térségben.

A Worcester College a 20. században többször is az iskola ezüstgyűjteményében állította ki a kelyhet,

de 2011 után erősen korlátozták a láthatóságát, és 10 évvel ezelőtt teljesen eltávolították a kiállításból. Az intézmény vezetői a tudományos és jogi tanácsok meghallgatása után úgy döntöttek, hogy a koponyapoharat „véglegesen az archívumában kell tárolni” - írja a The Guardian.