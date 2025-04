Próbálják oszlatni az Eiffel-torony stabilitása körüli aggodalmakat

A jelenleg zajló festési munkálatok során a torony egyik részén felszedték a korábbi 19 festékréteget, és meglepetéssel tapasztalták, hogy

a fém tökéletes állapotban volt

– mondta, hozzátéve, hogy „Gustave Eiffel nagyon jó minőségű anyagot használt a torony építéséhez".

Egy éve ismét a figyelem központjába került az állítólagos rozsdaprobléma, a torony alkalmazottai több napig sztrájkoltak is, hogy több pénzt fordítsanak a francia főváros látványosságának fenntartására.

A torony – építése óta – immáron 20. festési munkálatai már a célegyenesbe értek és 2026-ban várhatóan be is fejeződnek. A 2019-ben indult átfestés, amelyet a koronavírus-járvány miatt meg kellett szakítani, mintegy 80 millió euróba került. A munkálatokat nehezítették a korábbi – ólomtartalmú – festékrétegek.

A 20. festékréteg került fel az Eiffel-toronyra - korábbi felvétel

Fotó: AFP/Martin Bureau

Mintegy 58 millió euróért a három felvonó egyikét is restaurálták, ügyelve az eredeti állapot lehetőség szerinti megőrzésére.

Martins beszélt arról is, hogy a látogatók jobb fogadására irányuló erőfeszítések is sikeresek voltak. Egy felmérés szerint a vendégek 96 százaléka elégedett volt a látogatásával, míg 2019-ben ez az arány még csak 81 százalék volt. Kedvezően fogadták a biztonsági intézkedéseket is, a lopások és agresszív cselekedetek a fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően megcsappantak – tette hozzá.

A párizsi világkiállításra épült, 1889-ben felavatott, ma már 135 éves műemléket tavaly 150 országból 6,3 millió ember látogatta meg.