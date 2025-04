Naivitás azt hinni, hogy Putyint bele lehet zsarolni egy békemegállapodásba

A konfliktus rendezésére aztán számos lehetőség volt, de nem jött el az a döntő pillanat, amikor mindkét fél érdekében állt volna a helyzet rendezése, bár 2023 első felében, még az ukrán nyári offenzíva kezdete előtt egy időre lényegében befagyott a front. Ez észszerű alkalom lehetett volna a tárgyalások megkezdésére, de az ukránok ekkor már tudták, hogy képesek lesznek jelentős ellentámadást indítani és abban bíztak, hogy az ország teljes területét vissza tudják foglalni. Ez végül nem sikerült, sőt az ukrán művelet kudarcba fulladt, így ismét az oroszokhoz került a helyzeti előny.

A háború dinamikájában nehéz megtalálni azt a pontot, amikor már mindkét fél úgy érzi, hogy nem képes jelentősen javítani tárgyalási pozícióján, még nehezebb akkor, ha a harcban álló felekre senki nem képes jelentős nyomást helyezni és a tárgyalóasztal felé lökni őket. Kétség kívül az 2024 végéig lényegében még kollektív Nyugatként nevezhető entitás próbálkozott minden lehető fegyverrel, de a szankciós politika megbukott, a pénzügyi és katonai támogatás pedig nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy felbillentse a fronton tapasztalható erőviszonyokat.

2025 elején viszont éles váltás történt. Donald Trump amerikai elnök beiktatását követően felgyorsulni látszottak az események és úgy tűnt, hogy újra elindulhat a párbeszéd a háborúban álló felek között. Egy másik lényeges változás is megfigyelhető volt, méghozzá a kollektív Nyugat felbomlása. Hosszú idő után most először vált (ha még csak egy időre is) szét Washington és Brüsszel külpolitikája.

Míg az Európai Unió továbbra is egyértelműen Ukrajna mellett áll, addig Trump semleges pozícióba helyezte az Egyesült Államokat. Ez segített abban, hogy elkezdődhessen a párbeszéd Oroszország és Amerika között a helyzet rendezéséről. Azonban míg Ukrajna esetében Trump a kényszerítőeszközök tágas tárházával rendelkezik, addig az oroszokkal szemben már sokkal nehezebb helyzetben van. Az tisztán látszik, hogy az Egyesült Államokból érkező pénzügyi és katonai szállítmányok leállítása már rövid idő alatt is elérte a hatását Kijevben, az oroszokat ilyen eszközökkel nem lehet fenyegetni. A szankciós nyomást ugyan Washington tovább tudja növelni, de ez a fajta politika eddig és ezt követően sem fog változást előidézni a Kreml hozzáállásán.