Rapvideóval buktatta le magát egy amerikai gyilkos

A 19 éves Cameron Kizer Jr.-t azzal vádolja a bíróság, hogy feltöltött a legnagyobb videómegosztó portálra egy olyan klipet, amiben valaki megöléséről rappel. A gond csak az, hogy a rap számban elhangzottak igazak is. A zenében Cameron több helyen utal a gyilkosságra, olyan dolgok hangoznak el, mint "fejlövés" (head shot), illetve "véget kell vetnem az általuk keltett feszültségnek" (I gotta finish the beef they started) – írja a Law&Crime.

‘I gotta finish the beef’: Teen celebrates newly committed murder with YouTube ‘head shot’ rap video, cops say https://t.co/hBeqjVYT6y — Law & Crime (@lawcrimenews) April 3, 2025

A két férfinak korábban feszült volt egymással a viszonya. A rapper bosszút akart állni Jathen Maxwell-en, a későbbi áldozaton egy állítólagos rablás miatt.

Cameron egy ideig zaklatta is a férfit a közösségi médiában, majd 2024-ben, egy utcai lövöldözés során Jathen meghalt, miután többször meglőtték.

A nyomozók több mint két tucat 9 milliméteres töltényhüvelyt találtak a helyszínen. A gyilkosság után pár órával Cameron egy videót töltött fel YouTube-ra, amelyben tipikus rap szövegek hangoznak el, erőszakos cselekményekre és bosszúra utalva.

Cameront hétfőn ítélte el a bíróság gyilkosság miatt. Ekkor már börtönben ült egy, az esettől független testi sértés miatt. A gyilkosság mellett azzal is vádolják, hogy barátaitól kölcsön kért egy lopott autót, amit az incidens során használhatott. Egyelőre nem tudni, mikor áll legközelebb bíróság elé.