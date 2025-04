Rejtett kamerákkal kukkolta kollégáit zuhanyzás közben egy orvos

Dr. Um a kamerákat titokban szerelte fel a légfrissítőkbe és egy füstérzékelőbe a fürdőszobájában és a vendégszobájában, amelyek a glasgow-i Hyndland környéki lakásában voltak. Felvételeket azonban nemcsak ott készített, ugyanis egy másik orvost is filmre vett a Dumfries és Galloway Royal Infirmary dolgozói szállásán. A vádak szerint Um kémkedett kollégái és barátai után, akik a legintimebb pillanataikban voltak, beleértve a fürdőszobai használatot és szexuális aktusokat is – számolt be a Mirror.

A bíróság előtt Um úgy védekezett, hogy testképzavara miatt kezdte titokban rögzíteni a felvételeket, mivel a saját testével kapcsolatban komplexusai voltak, főként a nemi szervének mérete miatt.

Állítása szerint ez volt az oka annak, hogy más férfiakat akart megfigyelni és összehasonlítani magával. Azonban a bíróság ezt az indokot elutasította, és megállapította, hogy Um tettei kizárólag szexuális kielégülést céloztak, nem pedig valóságos önsegítő céllal történtek.

A per során kiderült, hogy a felvételeken 30 áldozat szerepelt, közülük 21 férfi és 9 nő. Három férfi és egy nő orvos volt. Az egyik orvos, aki egyetemi ismerőse volt Umnak elmondta, hogy elárulva érezte magát, miután kiderült, hogy őt és feleségét is megfigyelte egy olyan személy, akiben bízott a munkahelyi környezetben. „Megdöbbentett, hogy egy ilyen embert engedtünk be az életünkbe. Olyasvalakit, akit munkakapcsolatban megbecsültünk, most pedig elárult bennünket”– mondta az orvos.

A vádak szerint Um első áldozatát egy ablakon keresztül, titokban mobiltelefonja segítségével filmezte, miközben az zuhanyozott. Ezt követően egy füstérzékelőhöz rögzített kamerát, hogy a szállásán tartózkodó orvosi kollégáját és annak partnerét megfigyelje. Emellett kilenc különböző alkalommal rögzített egy másik orvost, miközben az fürdött vagy a WC-t használta.

A bíróság előtt elhangzott, hogy Um az Airbnb-n keresztül másokat is beengedett a lakásába, így volt lehetősége több ember intim pillanatait is rögzíteni. A nyomozók úgy találták, hogy a felvételek titokban történő rögzítése és az azokhoz való hozzáférés a férfi szexuális kielégülésére szolgált.