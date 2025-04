Rendkívüli bejelentést tehet Trump a vámokról: Európa nem fog örülni

Donald Trump korábban arról beszélt, hogy minden állam meg fogja érezni a magasabb vámokat, ám a részleteket április 2-án jelenti be. Ön szerint mit fog tartalmazni a bejelentés?

Ha időben nézzük az eddigi bejelentéseket, kommunikációkat, akkor általában mindig az első bejelentés a legszigorúbb, legnagyobb hatású. Ahogy pedig közeledünk az intézkedések tényleges bevezetéséhez, úgy enyhül azok súlya, megjelennek a kivételek, a mentességek, illetve időközben az érintett felek is tárgyalnak, bizonyos kérdésekben megegyezésre jutnak.

Az előzetes bejelentések alapján ország- és ágazatalapú vámokat terveznek bejelenteni, amely így széleskörű, azonban rendkívül bonyolult is lesz. A cél, hogy a korábbi jelentős külkereskedelmi hiányokat csökkentsék, és ösztönözzék a termelés USA-ba helyezését.

Sajtóinformációk szerint Trump minél általánosabb vámrendszert akar, miközben a tanácsadók igyekeznek erről lebeszélni. Kiderül majd, hogy ez mennyire bizonyult sikeresnek. Látható volt ugyanakkor korábban is, hogy Trump a vámokat a kereskedelmi megállapodások kötésére és a saját tárgyalási pozíciójának javítására kívánja felhasználni. Ezt figyelembe véve most is lehet arra számítani, hogy kiskapukat hagy nyitva a vámteher csökkentése érdekében.

Mi most az Egyesült Államok legfőbb stratégiai célja gazdasági szempontból?

A cél az USA gazdaságának megerősítése, a hazai termelőkapacitások bővítése, amely munkahelyeket teremtene, és ezáltal csökkentené a más országoktól való függőséget és a külkereskedelmi hiányokat. Viszont amíg a Biden-adminisztráció a termelőkapacitások hazahozatalát a támogatások révén igyekezett elérni, inkább kevesebb, mint több sikerrel, addig a Trump-adminisztráció ennek kulcsát a vámokban látja, amely így a költségvetésre is kisebb terhet róna.

Trump célja tehát egyszerre megerősíteni a belföldi termelést és csökkenteni a költségvetési hiányt, valamint az adókat.

Hogyan viszonyulnak most az amerikaiak az európai gazdasághoz?