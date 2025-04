Sokkoló tünetekkel került kórházba egy kétéves kislány Amerikában – Kiderült, mit tett vele az anyja

Debra Scott március 21-én vitte be gyermekét a sürgősségi osztályra, mondván, hogy a lánya furcsán viselkedik: hadonászik, a falnak ütközik, és nem alszik el. Az orvosok hamar kiderítették, hogy a gyermek metamfetamin hatása alatt áll, amelyet a laborvizsgálatok is megerősítettek. A metamfetamin mellett egyéb stimulánsok nyomait és opiátokat is kimutattak a véréből – írja a NY Post.

A kórházi személyzet azonnal értesítette a rendőrséget.

A nyomozás során kiderült, hogy az anya és a kétéves kislánya nemrég egy drogtanyára költözött, ahol több barátja is lakott. Debra Scott már jóval a kórházba szállítás előtt észlelte a gyermeke furcsa viselkedését, mégsem értesítette a hatóságokat. A kicsit végül az anya egyik barátja vitte el a kórházba.

A rendőrségi kihallgatáson Debra bevallotta, hogy nemrégiben metamfetamint fogyasztott, amelyhez a kétéves kislánya is könnyűszerrel hozzáférhetett.

A nőt letartóztatták és gyermekelhanyagolás miatt vádat emeltek ellene.