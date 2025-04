Szalad a svéd biznisz, sorban áll a világ a Gripenekért

A kolumbiai államfő szerint a megvásárolt gépek teljesen újak lesznek, ugyanabból a modellből, amit Brazília is vásárolt, tehát a Gripen E/F változatából - írta a vg.hu. A dél-amerikai ország már közel egy évtizede érdeklődik a Gripenek iránt, így kezdetben a Saab még a Gripen C/D változatát ajánlotta Kolumbiának.

A svéd vállalat a technológia-transzfert, az alacsony fenntartási költségeket és a gyors szállítást emelte ki a vadászgép előnyeiként, de Kolumbia sokáig más repülőgépek – az F-16, a Rafale vagy az Eurofighter Typhoon – mögé sorolta a Gripeneket. Petro 2022-es megválasztása után azonban fordult a kocka, a kolumbiai elök pedig 2024-ben Svédországban is járt, ahol a Saab vezetőivel is találkozott.

Ezért döntött a Gripen mellett Kolumbia az F-16-tal szemben

A döntést az is segítette, hogy a svédek 8 éves, kamatmentes türelmi időszakot, svéd bankfinanszírozást és más előnyöket is ígértek, noha Kolumbia 2018-ban már 18 F-16C/D áráról érdeklődött. Az Egyesült Államok pedig később még adományozott gépekkel is megtoldotta az ajánlatot, mely így már 24 vadászgépről szólt volna. Azonban

a fenntartási költségek, az infrastruktúra felkészültsége és politikai okok miatt végül Bogota a svéd gépek mellett döntött.

Brazília után így Kolumbia lehet a második latin-amerikai ország, mely vásárol a Gripenekből, ami azt is jelenti, hogy a brazil logisztikai és karbantartási keretrendszerre fog támaszkodni, miután mind az A-29 Super Tucano, mind a Gripen Brazíliában készül el.