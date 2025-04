Globalisták vs. patrióták: ki fog dönteni Magyarország sorsáról?

– Mi most éppen az Alapjogokért Központ és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány által számos külföldi vendég, így amerikai republikánusok részvételével is megszervezett Közép-Európai Csúcstalálkozó szünetében beszélgetünk. Miért van értelme erről a régióról beszélni? Azért, mert nem létezik jelenleg, vagy nem ismerik jól, vagy mindenhol másképp ismerik az általunk elképzelt Közép-Európát?

– A közép-európai együttműködésnek valóban nem lenne szabad pártpolitikai vagy ideológiai viták áldozatául esnie, és a V4-es kooperáció „csúcsidőszakában” így is történt jó 10 évvel ezelőtt, hiszen akkor négy különböző pártcsaládhoz tartozó erő irányította Szlovákiát, Lengyel-, Cseh-, illetve Magyarországot. Most sajnos főleg Prága és Varsó miatt ez a formátum „belassult”, de ettől függetlenül Közép-Európa egy élő politikai, gazdasági és geostratégiai entitás. És erre fel kell hívni az amerikai barátaink figyelmét is, mert Bidenék mostohagyerekként kezelték ezt a régiót.

Az Alapjogokért és az Oeconomus célja a konferenciával az, hogy az USA részéről komoly, de immáron baráti figyelem irányuljon a térségünkre. És a régió stabilitása is fontos amerikai érdek szerintem. Ezt azért hangsúlyozom, mert láthatóan számos nemzetközi erőközpont – a korábbi, demokrata Fehér Ház, a nyílt társadalom hálózata és Brüsszel is – valamiféle „menedzselhető instabilitásban” érdekelt itt. Különböző külföldi erők, nemzetközi hálózatok és pénzügyi csoportok politikai beavatkozásokkal vagy pénzügyi nyomásgyakorlással, a demokratikus szabályokkal szembemenve a mai napig megpróbálják ezt a régiót destabilizálni. Nem csak itt, egész Európában rajzolódik ki az antidemokratikus liberalizmus mintázata: Franciaországban a legesélyesebb elnökjelöltet, Marine Le Pent eltiltják az indulástól; Németországban a teljes magyar lakosság méreténél is több szavazatot szerző AfD-t kizárják a politikai életből. Ausztriában a választásokon győztes jobboldali FPÖ-t kisakkozzák a kormányalakításból, Romániában – bárkinek bármi is legyen a véleménye az ottani politikai szokásokról – szó szerint törlik a választási eredményeket, mert azok „nem voltak megfelelőek”, Lengyelországban pedig a szoftosabb szovjet diktatúrát idéző módszerekkel üldözik a jobboldali ellenzéket és bontják le a jogállamot, Brüsszel méltatlan hallgatása közepette.