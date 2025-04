Szijjártó Péter: Brüsszel durván elhibázta a vámpolitikai együttműködést is az Egyesült Államokkal

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szlovák Nemzeti Tanács alelnökével, Peter Zigával közös sajtótájékoztatóján érintette az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti együttműködést is, és úgy vélekedett, hogy „ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszelben alkalmatlan emberek vezetik az európai intézményeket”. „Alkalmatlan emberek, akik ráadásul egy nagyon súlyos Trump-fóbiában is szenvednek. És csak ez a kettő jelent magyarázatot arra, hogy hogyan tudták ennyire elrontani ezt is. Hogyan tudták ennyire elrontani a vámügyi együttműködést is” – mondta.

Mert a helyzet az, hogy Brüsszel rendkívül durván elhibázta a vámpolitikai együttműködést is az Egyesült Államokkal. És ez az óriási brüsszeli hiba nagyon súlyos kihívások elé állítja az európai gazdaságot ismételten

– tette hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ehelyett tárgyalni kellett volna, és le kellett volna csökkenteni az autóipari vámokat. „Európa 10 százalékos vámot alkalmaz az Egyesült Államokkal szemben az autóiparban, az Egyesült Államok meg 2,5 százalékot Európával szemben. Mit kellett volna tenni? Le kellett volna csökkenteni az európai autóvámokat 2,5 százalékra az amerikaiakkal szemben, és akkor létrejött volna egy tárgyalási pozíció, lehetett volna tárgyalni, és nem született volna olyan döntés az óceán túloldalán, amely magasabb vámok bevezetésében ölthet testet” – fejtette ki.

„Tehát Szlovákia és Magyarország két olyan ország, amelyek az európai autóipar fellegvárai. Két olyan ország, ahol az autóipar fontos szerepet játszik” - hangsúlyozta.

Határozottan felszólítjuk az Európai Bizottságot arra, hogy szedjék már végre össze magukat, és tárgyaljanak az amerikaiakkal, tárgyaljanak a vámügyi együttműködésről, mert ha így folytatják, az az európai gazdaságnak egy újabb mélyütés lesz

– közölte. „Itt volt a Covid, itt vannak az Oroszország elleni szankciók, és most még elrontották a vámügyi együttműködést is. Úgyhogy azt várjuk el Brüsszeltől, az eurótízezrekkel fizetett bürokratáktól havonta, hogy szedjék össze magukat, és tárgyaljanak végre a vámügyi együttműködésről, mert ebből így nagy baj lesz” – összegzett.