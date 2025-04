Mi az igazság? Bezzeg-Szlovákia tényleg előttünk jár, most kiderül

A mutatók alakulását tekintve kijelenthető, hogy Magyarország mindig a mindenkori szocialista kormányok tevékenysége nyomán maradt le északi szomszédunkhoz képest, amit aztán rendre a Fidesz-KDNP kormányzása alatt sikerült visszafordítani. Magyarország jobban áll az egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritáson számolt mutató tekintetében, de a helyben maradó nemzeti jövedelmeket is megmutató, bruttó nemzeti jövedelemben is előzzük az északi szomszédunkat. Arról nem beszélve, hogy a lakásárak és az albérlet árak is alacsonyabbak Budapesten, mint Pozsonyban.

Világbank: 1993–2023, Egy főre jutó GDP

Elsőként a GDP (bruttó nemzeti össztermék) egy főre jutó értékének alakulását hasonlította össze a Tényellenőr a két ország között. Az elsőként bemutatott GDP-mutatónál a statisztika készítői még nem vették figyelembe az árszínvonalak közötti esetleges különbségeket.

A rendszerváltás utáni időszakot megfigyelve az látszik, hogy Szlovákia először 1995-ben ért be bennünket az egy főre jutó GDP-ben, mi pedig pont 2002-re előztük vissza őket.

Szlovákia először 1995-ben ért be bennünket az egy főre jutó GDP-ben. Fotó: Tényellenőr

A 2002 utáni kormányok alatt újra nőtt ez a különbség a szlovákok javára, a 2008-as világválság pedig csak bebetonozta ezt a lemaradást. 2010 óta ugyanakkor jócskán faragni tudtunk hátrányunkból: a korábban közel 26 százalékos differencia mára egyszámjegyűvé, 9,6 százalékosra csökkent – a 2000-es évek óta nem volt ilyen alacsony.

Világbank: 1993–2023, Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritáson

Még biztatóbb a helyzet, ha a vásárlóerő-paritáson vizsgált, egy főre jutó GDP-értéket (PPP) vesszük szemügyre. A statisztikusok ennél a mutatónál már az adott országok árszínvonalát is figyelembe veszik, és azzal súlyozzák az értékeket.

A tendenciák hasonlóak, mint a nominális GDP esetében, de kisebbek az eltérések – illetve vásárlóerő-paritáson mérve mostanra mi kerültünk kedvezőbb helyzetbe.

Szlovákia első nagyobb előzése az MSZP-SZDSZ-kormányok alatti 2005 után történt, ami 2018-ban fordult meg újra Magyarország javára – a két érték csak a világjárvány 2020-2021-es évei alatt ért össze újra.