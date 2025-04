Tornádók után áradások pusztítanak az Egyesült Államokban – videók és képek a katasztrófáról

Ismét borzalmas áradások pusztítanak az Amerikai Egyesült Államok dél- és közép-nyugati területein. A februári áradásokban többen meghaltak és félmillióan maradtak áram nélkül. 2025. április elején pedig tornádók pusztítottak Kentucky, Arkansas és Missouri államokban. A környezeti katasztrófák egymás után sújtanak le az ott élőkre. A tornádókat hatalmas áradások követték.

Vasárnap legalább 20 ember életét vesztette, valamint újabb riasztást adtak ki tornádókra és árvizekre Alabama és Mississippi államokban. Továbbá Kentucky és Tennessee több megyéjében is.

Szombaton több özönvízszerű eső és hirtelen áradás is sújtotta az Egyesült Államok középső részét. A gyorsan megduzzadt víz legalább 45 folyónál emelkedett olyan szintre, hogy több helyen árvízi vészhelyzetet hirdettek. Egyedül Tennessee-ben tíz ember halálát erősítették meg. Legalább ketten meghaltak Kentuckyban: egy 9 éves fiú, akit pénteken sodort el a víz iskolába menet, és egy 74 éves férfi, akinek holttestét szombaton találták meg egy teljesen elmerült járműben – közölték a hatóságok.

Több épületet is elöntött a víz (Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Történelmi árvíz lehet

Craig Greenberg, – a Kentuckyben található – Louisville polgármestere szombaton azt mondta, hogy az Ohio folyó 24 óra alatt öt métert emelkedett, és még napokig fog duzzadni.

Arra számítunk, hogy a 10 legnagyobb árvíz között lesz Louisville történetében

– mondta a polgármester.

Szerda óta több mint egy lábnyi eső (30,5 cm) hullott Kentucky egyes részein, és több mint 8 hüvelyk (20 cm) hullott Arkansas és Missouri egyes részein – közölték szombaton az előrejelzők.

Volt aki autójával együtt merült el Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hirtelen áradás veszélye továbbra is magas

Az előrejelzések szerint az áradások továbbra is fennállhatnak, mivel több állam felett is tartanak még az esőzések. Valamint még további tornádókra is lehet számítani Alabamában, Georgiában és Floridában.

Sokan félnek, hogy a legrosszabb még hátravan.

Ez az árvíz Isten cselekedete

– mondta Kevin Gordon, egy Frankfurt városában található hotel recepciósa. A szálloda még vasárnap is nyitva volt, és kedvezményes tartózkodást kínált az érintettek számára. Gordon szerint azonban hamarosan a hotelt is bezárják majd.