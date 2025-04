Az Izvesztyija értékelése szerint a The New York Times extrém hosszúságú tényfeltáró cikke nem közölt semmilyen új információt az orosz-ukrán háborúról, mert valójában csak megerősítette az orosz sajtó, hadsereg és kormányzat által évek óta folyamatosan elmondottakat. Az orosz lap ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az amerikai globalista lap cikkének egyik fontos beismerése annak a virágnyelven való megfogalmazása, hogy

az egyre komolyabb amerikai katonai részvétel miatt a háború egészére folyamatosan rávetült a harmadik világháború kitörésének a veszélye.

Az Izvesztyija szerint a globalista fősodrú média egyik kiemelt médiumának számító NYT feltehetően azért közölt most egy sok vonatkozásban beismerő és felelősségvállaló összeállítást az amerikai részvételről az ukrajnai háborúban, mert arra számít, hogy a cikk tartalmára várhatóan olyan reakciók érkeznek orosz oldalról, ami lelassítja a Donald Trump elnök által viszonylag gyorsan elérni tervezett orosz-ukrán békemegállapodás elérését.

Mint ahogy arról korábban már lapunk is beszámolt a The New York Times tényfeltáró cikke részletesen beszámol arról, hogy az USA hadseregének európai parancsnokságán belül a 18. légideszant hadtest wiesbadeni központjából hogyan is irányították az amerikai tábornokok az ukrajnai háború történéseit egészen mostanáig.

A New York Times írása azt állítja, hogy az Egyesült Államok az elmúlt három évben sokkal mélyebben részt vett Ukrajna katonai műveleteiben, mint azt eddig hivatalosan bárki is elismerte volna a nyugati szövetség részéről.

A szöveg szerzője, Adam Entus több mint 300 interjút készített Ukrajna, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Lengyelország, Belgium, a balti államok és Törökország volt és jelenlegi tisztségviselőivel, politikusaival és titkosszolgálati tisztségviselőivel. Ismertette a németországi wiesbadeni parancsnoki központ munkáját, ahol az amerikai katonák az ukránokkal közösen tervezték a hadműveleteket, segítve őket a célpontok kiválasztásában és a stratégiai tervezésben. A lap többek között ismerteti a 2023 nyarán végrehajtott ukrán ellentámadás kudarcának okait, és leírja a krími híd elleni támadást ATACMS rakétákkal, és beszél a háborúnak arról az epizódjáról is, amikor az amerikai becslések szerint 50%-ra nőtt annak a valószínűsége, hogy Oroszország akár atomfegyvert is bevethetett volna.