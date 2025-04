Vukics Ferenc a Specialista műsorában bemutatja, hogyan épült ki a brit befolyás Ukrajnában, és mit jelent ez Európa jövője szempontjából. A The Times és a Telegraph cikkei szerint például London titkos katonai és hírszerzési műveleteket indított már a háború kezdetétől, sőt ők tartották egyben a megingó amerikai–ukrán szövetséget. A brit különleges alakulatok és tanácsadók pedig nemcsak kiképzésben vettek részt, hanem tényleges harci akciókban is jelen voltak. A háttérből manipulált proxyháború tehát mélyebb, mint gondoltuk: a britek célja nemcsak Ukrajna, hanem az orosz rendszer destabilizálása is lehetett.

00:00 – London szerepe az ukrán háborúban?

03:00 – A britek aktívan részt vettek a háborúban!

07:03 – Brit katonák Ukrajnában!

09:56 – A britek meg akarták buktatni Putyint!

11:15 – Amerikát is bele akarták rángatni egy forró háborúba!

13:33 – Európát is belerángatják a háborúba?